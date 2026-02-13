關稅降為15%拍板 建大輪胎：銷美訂單應會增加

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
建大輪胎公司總裁楊銀明說，對等關稅降為15%，減輕銷美輪胎競爭壓力，而美規小客車零關稅，會搶走多少市場則有待觀察。資料照／記者林宛諭攝影
台美對等貿易協定（ART）完成簽署，對等關稅降為15%且不疊加，彰化縣輪胎大廠建大輪胎公司總裁楊銀明說，這樣讓銷美的輪胎更有競爭力，不過對於美規小客車零關稅，當然也會對業界造成壓力，會搶走多少市場有待觀察。

建大外銷美國輪胎佔比高達３５％，原本銷美汽車輪胎本稅加關稅高達29%，機車、自行車輪胎則為24％，楊銀明說，現在能降到15%且不疊加，和日韓一樣，相較於中國大陸、越南、泰國就會更有競爭力，預期銷美的訂單應會增加。

不過因建大也有轉投資的建上工業公司是做汽車零件，銷國內車廠，對於美規小客車輸台零關稅，也將受影響。

根據車輛工業同業公會資料，台灣汽車產業培植在地整車廠與逾 2700 家零組件商，帶動上下游30萬勞工家庭工作機會，「平時能造車，危急時能保鏈」，汽車產業也是國家戰略布局的民防備援，若過度依賴進口可能導致零件斷料與高額用車成本，所以需守護民生交通穩定運作的內需韌性。

楊銀明說，目前國產車比例約51％，進口車比例約49%，美規車進來零關稅的確會搶到國內市場，但到底會搶到多少，還需觀察，所以車輛公會才會建議政府應有配套措施，包括對於台灣沒有產製的汽車零件關稅也應同步降為0%等措施，才能降低台灣車業生產成本，提升「台灣整車製造」競爭力。

