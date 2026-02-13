快訊

台美對等貿易協定正式簽署 卓榮泰籲立院盡速審議通過

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率行政院秘書長張惇涵（左）與經濟部長龔明鑫（右）等人出席說明。記者余承翰／攝影
行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率行政院秘書長張惇涵（左）與經濟部長龔明鑫（右）等人出席說明。記者余承翰／攝影

台美對等貿易協定（ART）正式簽署，行政院下午舉行記者會說明。行政院長卓榮泰表示，本次談判後15％關稅不疊加，與232條款最優惠待遇後，是全世界對美關稅一道「新的海平面」，此後台灣可以跟歐盟、日本等國得到相同競爭力，不僅解除危機，產業競爭力也會因此提升。卓榮泰表示，政院會鍥而不捨透過法定程序向國會說明，呼籲立法院盡速審議通過。

卓榮泰表示，台美是透過溝通對話，解決共同問題，台灣方面守住稻米、牡蠣、雞肉等關鍵農產品不調降關稅，另外美國輸台的小麥、牛肉、櫻桃、小客車及零組件、礦物等則為零關稅。卓榮泰並要各界放心，政府不會拋下任何工業、勞動、農業等各種產業，韌性特別預算都已準備妥當，各部會將主動積極提供協助。

行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影
行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

賴總統將親自領軍「國家經濟戰略指導小組」 推動台灣經濟產業

強制車險保額增至300萬元

卓揆：關稅衝擊會大事化小 談判團隊一定「爭取最多、談到最好」

汎德：BMW X3、X5、X6與X7將配合政府調整售價

BMW總代理汎德對「台美貿易協議」之正式定案表達肯定與支持，並尊重政府在整體經貿政策上的決策方向，也相信此項協議將有助於...

批政府對談判結果報喜不報憂 學者：與美方敘事方法不同

台美簽署對等貿易今正式簽署，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前沒有公聽會及專業的...

台美貿易協定還沒送就要立院背書 民眾黨提3訴求要政院說清楚

台美對等貿易協定（ART）今正式簽署，我對美對等關稅降至15％不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅。民眾黨質疑，「協議...

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

台北關稅談判後，我國正式開放因狂牛症、萊克多巴胺疑慮，禁止輸台多年的牛絞肉及內臟，對牛豬萊劑殘留標準，也將研擬跟進國際標...

台美協定只是冰山一角？ 江啟臣強調「開誠布公」籲政院揭露完整報告

台美雙方簽訂關稅協議，立法院副院長江啟臣說，目前的協定僅是「冰山一角」，行政院有義務揭露完整的產業衝擊評估報告，強調唯有...

【重磅快評】一杯珍珠奶茶就能證明台美關稅談判有為有守？

在春節前夕，行政院宣布台美對等貿易協定的結果，今天下午的記者會更充滿年節前的歡樂，不僅報喜不報憂，更用一杯珍珠奶茶來比喻...

