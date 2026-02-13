台美對等貿易協定正式簽署 卓榮泰籲立院盡速審議通過

台美對等貿易協定（ART）正式簽署，行政院下午舉行記者會說明。行政院長卓榮泰表示，本次談判後15％關稅不疊加，與232條款最優惠待遇後，是全世界對美關稅一道「新的海平面」，此後台灣可以跟歐盟、日本等國得到相同競爭力，不僅解除危機，產業競爭力也會因此提升。卓榮泰表示，政院會鍥而不捨透過法定程序向國會說明，呼籲立法院盡速審議通過。

卓榮泰表示，台美是透過溝通對話，解決共同問題，台灣方面守住稻米、牡蠣、雞肉等關鍵農產品不調降關稅，另外美國輸台的小麥、牛肉、櫻桃、小客車及零組件、礦物等則為零關稅。卓榮泰並要各界放心，政府不會拋下任何工業、勞動、農業等各種產業，韌性特別預算都已準備妥當，各部會將主動積極提供協助。 行政院今天下午舉行台美對等貿易協定說明記者會。行政院長卓榮泰（中）率農業部長陳駿季（左起）、勞動部長洪申翰、行政院秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫、交通部次長陳彥伯、衛福部長石崇良一同出席說明。記者余承翰／攝影