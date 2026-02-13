張惇涵：對美採購天然氣 船從東邊來比較安全不言可喻

快訊

中央社／ 台北13日電
行政院秘書長張惇涵。圖／中央社
台美對等貿易協定完成簽署，為平衡貿易逆差，台灣將向美國進行大規模採購。增加對美天然氣採購方面，行政院秘書長張惇涵今天指出，台灣若要採購天然氣，船從東邊進來比較安全，還是船從西邊進來比較安全，答案不言可喻。

行政院下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」，由行政院長卓榮泰、張惇涵、經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席說明。

根據行政院資料，為平衡貿易逆差，台灣承諾2025年至2029年內向美國進行大規模採購，總額近850億美元。台灣擴大採購計畫有3部分，一是能源物資，包含444億美元的液化天然氣（LNG）與原油，二是航空航太，內容為152億美元的民用飛機及發動機，三是基礎設施，規劃252億美元的電網設備、發電機及鋼鐵製造設備。

龔明鑫指出，國營事業將自2025年至2029年陸續向美採購石油、天然氣、發電設備，以及另採購民航機等；國營事業本來就依中長期規劃對外採購，舉例來說，天然氣方面會增加對美採購、減少對卡達採購，且台電公司本來就有採購發電設備的規劃。

張惇涵表示，中油公司2025年天然氣對外採購前4名國家為卡達33%、澳洲33%、美國10%、巴布亞紐幾內亞7.9%，這4國的天然氣採購就占中油天然氣採購的85%。

他說，顯而易見的是，台灣若要採購天然氣，船從東邊進來比較安全，還是船從西邊進來比較安全，「我想這個答案不言可喻」。

陳駿季說明，這次對等採購的協議並沒有納入農業貿易的採購，去年他率團去美國購買黃豆、玉米、小麥及牛肉等，是台灣業者自行年度採購，透過聯合採購降低成本，特別是黃豆和玉米的部分，是禽畜飼料，小麥和牛肉是為了讓消費者有更多樣化的選擇，是業者年度的自主行為，沒有納入對等採購項目內。

