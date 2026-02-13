四字總結台美關稅結果 行政院秘書長張惇涵：有為有守

「台美對等貿易協定」正式簽署，行政院13日召開說明記者會，行政院也在13日記者會時特別準備珍奶，秘書長張惇涵在總結時，拿起桌上的珍奶，杯子裡的茶葉豁免關稅、珍珠的原料樹薯粉零關稅，未來也只有台灣的鮮奶標示為「鮮乳」，這杯珍奶，就是這次談判團隊辛苦的縮影、就是「有為有守」最好印證。

行政院下午2時30分在新聞中心舉行「臺美對等貿易協定總體說明記者會」，發言人李慧芝主持，院長卓榮泰、張惇涵、經濟部部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。

張惇涵說，這次關稅談判的結果就是「有為有守」，出口有為、進口有守。台美貿易關稅談判得到兩個成果，對等關稅15%不疊加MFN、232條款最惠國待遇。台灣的產業、農業一直不怕競爭，在這次談判過程中，也確保台灣不會落於不公平的競爭。更在對等關稅15%不疊加MFN基礎上，進一步談到2,072項出口貨品的豁免，這代表了增加2成的貨品出口豁免對等關稅，這2成的貨品換算是將近4成的出口金額，豁免對等關稅，「農產品占了261項、工業產品占了1,811項，這就是拚出口有為」。

張惇涵補充，在這一年左右的談判過程中，很多輿論批評鄭麗君副院長念哲學系、只當過文化部長，不會懂談判。事實證明，鄭麗君副院長談到15%不疊加、232最惠國待遇，也因為鄭麗君副院長擔任過文化部長，因此額外爭取到印刷品豁免對等關稅，包括書籍、報章雜誌、期刊、繪本等印刷品，都豁免對等關稅。

在進口部分有守。張惇涵說，這次美國對世界各國的談判不是傳統關稅談判，美國對各國也要求全面性市場開放，對台灣也不例外。台灣出口到美國的工業產品1,811項豁免對等關稅，出口值95.6億美元；這次進口降到零關稅的項目，進口總值是64.4億美元，「95.6億大於64.4億，也就是，爭取到出口豁免的金額遠大於進口降稅的金額，也就是為什麼產業可以轉守為攻、擴大美國市場的重要原因」。

張惇涵強調，在農產品部分，敏感品相管制不變、原產地標示不變、校園採購國產不變、食安管理機制不變，談判團隊在美國要求全面開放市場的狀況下，堅守四個不變原則守住糧食安全食品健康。

張惇涵說，今天大家桌上有這杯珍奶，就是「有為有守」最好印證。杯子裡的茶葉豁免關稅、做珍珠的原料樹薯粉零關稅，鮮奶部分，未來只有台灣的鮮乳會標示為「鮮乳」，請酪農朋友安心、消費者也可以放心。這杯珍奶，就是這次談判團隊辛苦的縮影。

張惇涵強調，後續會把台美對等貿易協定跟之前簽的MOU一倂送到立法院，談判團隊有為有守，也衷心希望立法院朝野政黨理性討論審議，每位立委喝到珍奶時，想一想這就是這次談判最後的結果縮影。