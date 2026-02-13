台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託幫忙。卓榮泰並強調，國際條約在締約後回到各國國會審議，都必須是完整的內容，若有任何變動就會造成風險，期待立法院也能有這樣的國際共識。

卓榮泰說，當獲知台美確定簽署協定時，行政團隊都相當感動，希望這份感動能化作說明讓國人了解，他強調，無論對國家的效忠、或對政策執行的感動都必須發於主動，行政院會鍥而不捨透過法定程序向立法院說明，甚至願意透過各種方式來溝通。

卓榮泰說，年後賴總統邀集五院院長茶敘時，他也絕對會向立法院長韓國瑜提出行政院的強烈要求，希望就談判結果、協定、投資備忘錄和總預算及軍購特別條例，一併拜託立法院協助。

他進一步指出，國際條約在締約後回到各國國會，都必須是一套完整內容的審議和通過，若內容有任何變動就會造成風險，因為雙方談判代表所簽署的是基於各自國家和共同利益所簽訂的合約文字，所以應該是完整內容，期待立法院也能有這樣的國際共識。

卓榮泰說，美方願意依照行政程序來率先生效，不會把我們的國會當作條件，這是一種善意和信任，我方也要更有互信的可靠，期待台灣是國際可信賴、可靠的夥伴，在這過程中，我方會啟動最快的程序，完成所有必要法定流程，希望國會盡速完成審議讓條約完整生效。