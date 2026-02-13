台美貿易協定 美牛僅開放絞肉與部分內臟、政院強調食安「4大不變」

台美13日清晨完成「對等貿易協定」簽署，其中涉及美國牛肉市場准入議題，引發外界關注。行政院表示，本次僅開放美牛絞肉及心、肝、腎等部分內臟進口，其餘高敏感部位仍維持禁令，並強調相關管理制度不變，食安風險可控。

行政院秘書長張惇涵指出，美國早在2013年即被世界動物衛生組織（WOAH）列為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家，與日本、澳洲同列。他表示，若市場對日本和牛與澳洲牛肉安全性具信心，依循相同國際科學標準，美國牛肉亦不應存有疑慮。

衛福部長石崇良說明，此次談判在「守護國人健康、以科學證據對齊國際標準」原則下推進，整體政策呈現「三大重點、四大不變」。三大重點包括，加速先進美製醫藥品審查；維持基因改造食品既有管理制度；美豬、美牛管理接軌國際標準。在制度面則維持四大不變，敏感品項禁令不變；原產地標示不變；校園採購規範不變；整體食安管理制度不變。

針對美牛開放範圍，石崇良回顧指出，台灣早於2009年即開放美國帶骨牛肉進口；2010年修法後，針對BSE風險已控制國家，限制特定高風險部位輸入。2013年美國被升列為「風險可忽略」國家後，理論上全齡、全品項均屬安全。

此次則依據2023年世界動物衛生組織最新BSE風險定義，重新詮釋《食品安全衛生管理法》第15條第3項，在符合國際科學實證下調整開放範圍，但仍保留國人高度關切部位的禁止措施。

目前仍維持禁入項目包括，30月齡以上牛隻之頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節、脊柱、迴腸末端，以及機械分離肉、機械回復肉與胰臟、脾臟、肺臟、膽囊、子宮、淋巴結等器官。

此外，政府將參照國際食品法典委員會（Codex）對萊克多巴胺之安全容許量，召開專家會議進行科學評估，以確保制度與國際接軌，同時維持既有食安把關機制。

行政院強調，本次ART簽署是在兼顧國際經貿合作與國內食品安全前提下推進，相關開放措施仍建立在科學風險評估與嚴格管理基礎上，並未放寬核心食安防線。

此外，在醫藥品與醫療器材部分，石崇良表示，台美雙方達成共識，將大幅縮短美製先進醫藥品進入台灣市場的時間，包括，未來通過美國食品藥物管理局（FDA）審查並於美國製造的藥品與醫療器材，其美國上市許可將可作為申請我國許可證時的「充分證據」；縮短審查時程，此舉改採形式審查為主，預計引進新藥的時間可望減半；雖然加速審查，但針對適應症、人種差異及臨床使用等安全性考量，仍須通過我國食藥署的專業審查；免除部分臨床試驗，在確保療效與安全的前提下，未來美製新藥來台有望免除在國內重複執行臨床試驗。

在協定的關稅減免架構下，我國醫材與藥品在對美出口上獲得相關優惠，石崇良說，出口關稅優惠部分，醫療器材列入「15% 對等關稅不疊加 MFN（最惠國待遇）」之名單，確保我國與日、韓等競爭國站在相同的稅率起跑點，其中獲得豁免項目，在 2,072 項豁免對等關稅的產品中，包含多項藥品、肥料、金屬等工業品項，未來輸美僅需課徵 MFN 稅率，無須額外負擔15%的對等關稅。

石崇良也說，未來保健食品的進口關稅由原先較高稅率降至10%，可擴大消費者多元選擇，另為回應病友團體訴求，加速高階醫材與新藥的引進，將建置自費醫材核價單一平台，簡化行政流程。