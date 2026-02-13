日系車轉美生產輸台？經長：在台製造成本比美低10%

快訊

中央社／ 台北13日電

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，未來美製進口小客車將降至零關稅，產業關注日系車廠是否會轉向自美國生產後輸入台灣，經濟部長龔明鑫今天表示，以平價車款來說，在台灣的生產成本較美國低約10%，估計廠商應該會從美國進口汽車零組件，在台灣整車組裝。

行政院今天舉行台美對等貿易協定總體說明記者會，說明美規小客車進口台灣將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅等細節。

媒體關注，倘若日系車廠轉而從美國生產，再進口到台灣，是否對國產車造成較大衝擊。龔明鑫回應，實際上，進口車與國產車存在價差，進口車大部分是高價車，國產車則為平價車款，即便是關稅減讓後，價差仍存在。

龔明鑫坦言，當然外界也有討論，也許2、3年後會有車廠不再委託台灣生產，而是從美國生產再進口到台灣，但目前看起來，若是同款平價車，在台灣生產成本仍比低於美國10%，還是有這個差異。

龔明鑫表示，由於除了整車，美國汽車零組件輸台也是零關稅，因此較合理看法為，應該會從美國進口台灣沒有生產的零組件，例如以前從日本進口引擎等，整車還是在台灣做。

龔明鑫強調，經濟部還是會與車廠共同觀察形勢，短期間仍希望「有守有為」，例如有些車型是有機會出口的，有些車廠已有這個打算，經濟部會全力支持業者。

