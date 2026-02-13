台美貿易協定 富邦金首席經濟學家羅瑋點評：受益產業比受傷產業多

台美正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋13日指出，這一次的談判算是相當不錯，也比日、韓來得好，整體而言，受益產業的數量應該比受傷的產業來得多，但他也提醒，政府部門針對可能受影響的產業，給予適當幫助並協助轉型。

從產業面來看，對等關稅包括半導體及其衍生品取得最惠國優勢；中階的工具機廠商稅率也談到與日、韓相當、低階製造業稅率也比中國大陸、東協來的低，再加上部分產業的豁免，也讓輸美平均稅率明顯下降，使得產業具有更高的競爭力，對於整體產業來講具有正面幫助。

但羅瑋也說，對於部分產業，例如美國小客車關稅降至零，可能對於國產車相關產業造成影響，政府須設法給予協助，例如協助相關產業切入至電動車供應鏈。

另外，美國保健品、部分農產品等調降進口稅率的產業，羅瑋指出，由於台灣保健食品價格昂貴，隨著美國保健食品關稅從30％降至10％，對於民眾而言是一大福音；美國液態乳進口關稅也降至零，羅瑋認為，對於國內消費者也有正面幫助，不過，對於酪農而言，由於先前已開放紐西蘭牛乳零關稅，如今再開放美國液態乳，將有一定程度的影響，需要政府給予協助與照顧，甚至協助酪農行銷及擴展市場。

羅瑋認為，整體而言，受益產業的數量應該比受傷的產業來得多，因此建議政府相關部門針對可能受影響的產業給予適當幫助並協助轉型。

儘管國內仍有部分聲音憂心，台灣最核心的半導體產業將增加在美國投資，有外移的疑慮。但羅瑋認為，隨著台灣產業發展環境，包括電、土地、人力等議題都有侷限性，台灣的產能本身就有極限，若能對外擴張，也能充分滿足跨國際客戶的需求，況且先進製程依舊能留在台灣。