快訊

總理稱台灣代表處可改「台北」 立陶宛總統回應了

年假準備開跑出意外…國3北上新店隧道傳火燒車 回堵6公里

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

台美貿易協定 富邦金首席經濟學家羅瑋點評：受益產業比受傷產業多

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
富邦金控首席經濟學家羅瑋。圖／聯合報系資料照片
富邦金控首席經濟學家羅瑋。圖／聯合報系資料照片

台美正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋13日指出，這一次的談判算是相當不錯，也比日、韓來得好，整體而言，受益產業的數量應該比受傷的產業來得多，但他也提醒，政府部門針對可能受影響的產業，給予適當幫助並協助轉型。

從產業面來看，對等關稅包括半導體及其衍生品取得最惠國優勢；中階的工具機廠商稅率也談到與日、韓相當、低階製造業稅率也比中國大陸、東協來的低，再加上部分產業的豁免，也讓輸美平均稅率明顯下降，使得產業具有更高的競爭力，對於整體產業來講具有正面幫助。

但羅瑋也說，對於部分產業，例如美國小客車關稅降至零，可能對於國產車相關產業造成影響，政府須設法給予協助，例如協助相關產業切入至電動車供應鏈。

另外，美國保健品、部分農產品等調降進口稅率的產業，羅瑋指出，由於台灣保健食品價格昂貴，隨著美國保健食品關稅從30％降至10％，對於民眾而言是一大福音；美國液態乳進口關稅也降至零，羅瑋認為，對於國內消費者也有正面幫助，不過，對於酪農而言，由於先前已開放紐西蘭牛乳零關稅，如今再開放美國液態乳，將有一定程度的影響，需要政府給予協助與照顧，甚至協助酪農行銷及擴展市場。

羅瑋認為，整體而言，受益產業的數量應該比受傷的產業來得多，因此建議政府相關部門針對可能受影響的產業給予適當幫助並協助轉型。

儘管國內仍有部分聲音憂心，台灣最核心的半導體產業將增加在美國投資，有外移的疑慮。但羅瑋認為，隨著台灣產業發展環境，包括電、土地、人力等議題都有侷限性，台灣的產能本身就有極限，若能對外擴張，也能充分滿足跨國際客戶的需求，況且先進製程依舊能留在台灣。

美國 關稅 富邦金控

延伸閱讀

經長：工業品1811項豁免對等關稅 將擴大進軍美國市場

台美簽署對等貿易協定 美國商會：高度肯定

保健食品關稅降至10％ 黃金舜：應讓降稅反映在售價、避免代理商暴利

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

相關新聞

批政府對談判結果報喜不報憂 學者：與美方敘事方法不同

台美簽署對等貿易今正式簽署，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前沒有公聽會及專業的...

台美貿易協定還沒送就要立院背書 民眾黨提3訴求要政院說清楚

台美對等貿易協定（ART）今正式簽署，我對美對等關稅降至15％不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅。民眾黨質疑，「協議...

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

台北關稅談判後，我國正式開放因狂牛症、萊克多巴胺疑慮，禁止輸台多年的牛絞肉及內臟，對牛豬萊劑殘留標準，也將研擬跟進國際標...

卓榮泰：會鍥而不捨說明台美協議 盼立院理解須通過完整內容

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

台美簽署對等貿易協定 周春米：縣府會做畜牧業最佳後盾

台美簽署對等貿易協定（ART），取得對等關稅15％且不疊加，並開放1428項農產品降至零關稅。屏東縣長周春米說，對屏東來...

張惇涵讚對美談判「有為有守」 舉手中珍奶喊：是談判團隊辛苦縮影

台美簽署台美對等貿易協定，行政院秘書長張惇涵以「有為有守」形容對美談判，「出口有為，進口有守」，也守住糧食安全與國人健康...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。