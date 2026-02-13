台美簽署對等貿易協定 美國商會：高度肯定

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台美簽署「對等貿易協定」，台灣美國商會今日表示高度肯定。左為台灣美國商會執行長魏凱，右為台灣美國商會理事長陳幼臻。圖／美國商會提供
台美簽署「對等貿易協定」，台灣美國商會今日表示高度肯定。左為台灣美國商會執行長魏凱，右為台灣美國商會理事長陳幼臻。圖／美國商會提供

台美簽署「對等貿易協定」，台灣美國商會今日表示高度肯定，認為此舉為美台經貿關係的重要里程碑，也為雙邊合作注入更高程度的制度確定性與穩定性。

台灣美國商會認為，對等貿易協議為美台雙邊貿易與投資關係帶來關鍵進展，當中確立15%對等關稅上限，不僅替美台兩地布局的企業提供更具可預測性的經貿制度環境，亦提升關稅與市場准入的透明度與穩定性，本次協議有助於企業進行長期規劃、強化供應鏈韌性，並持續深化跨境投資布局。

台灣美國商會表示，本次協議成果亦與商會「2026年商業景氣調查」結果高度契合，調查顯示，92%的受訪企業計劃維持或增加在台投資，反映企業界對台灣整體經濟前景與營運環境抱持高度信心，新的貿易架構進一步鞏固正向氛圍，也呼應台灣已轉型為創新與韌性兼具的發展前瞻。

台灣美國商會指出，在2026年商業氣候調查（BCS）中，79%的會員表示，與美國達成雙邊貿易協定對其業務發展至關重要，商會會員將持續投入資源，積極布局「韌性紅利」，相信本次協議的達成將為此發展動能提供更穩固的基礎。

