台灣茶葉銷美零關稅 茶農：可提高競爭力

台美簽署對等貿易協定（ART），茶葉等輸美關稅降為0，茶農今天表示，台灣茶品質好但製作成本高，與越南、中國與日本等是競爭對手，稅率降為0可提高競爭力。

南投縣茶葉種植面積、年產量約占全台一半。南投縣茶商業同業公會理事長陳嘉銘說，外銷美國的台灣茶葉一定有「名間茶」，越南、中國與日本等是競爭對手，而台灣茶品質較精良，但製作成本較高，茶葉銷美稅率降為0，一定會提高競爭力。

南投名間鄉1名茶農原有外銷到美國，美方去年宣布對等關稅後，下半年就停止出口。這名茶農表示，茶葉銷美稅率降為0是好事，但茶葉外銷美國除關稅問題，美方實施新檢疫規定增加通關時間、倉儲成本，也希望政府有相關協助。

生產有機茶葉的新北市谷芳茶園負責人李昌峻告訴中央社記者，台灣茶葉出口美國零關稅非常棒，但希望可保護「台灣茶」產地標示。台灣茶經營管理成本較高，品質非常好，在美國市場無法與低價茶葉競爭，希望透過產地標示證明，提高台灣產業價值。

覺茶商行製茶師林盈佑告訴中央社記者，零關稅絕對是利多，其中手搖飲用茶葉更具優勢，但以高端茶商品，多採空運輸往歐美市場，運費比關稅高，未來更應做出產品特色及差異性。

林盈佑說，外國遊客到台灣，常驚豔台灣茶味道，政府可多推廣茶葉，讓歐美市場知道台灣除晶圓，還有茶葉，進一步帶動茶文化與伴手禮、旅遊商機。