台灣茶葉銷美零關稅 茶農：可提高競爭力

中央社／ 南投縣13日綜合報導

台美簽署對等貿易協定（ART），茶葉等輸美關稅降為0，茶農今天表示，台灣茶品質好但製作成本高，與越南、中國與日本等是競爭對手，稅率降為0可提高競爭力。

南投縣茶葉種植面積、年產量約占全台一半。南投縣茶商業同業公會理事長陳嘉銘說，外銷美國的台灣茶葉一定有「名間茶」，越南、中國與日本等是競爭對手，而台灣茶品質較精良，但製作成本較高，茶葉銷美稅率降為0，一定會提高競爭力。

南投名間鄉1名茶農原有外銷到美國，美方去年宣布對等關稅後，下半年就停止出口。這名茶農表示，茶葉銷美稅率降為0是好事，但茶葉外銷美國除關稅問題，美方實施新檢疫規定增加通關時間、倉儲成本，也希望政府有相關協助。

生產有機茶葉的新北市谷芳茶園負責人李昌峻告訴中央社記者，台灣茶葉出口美國零關稅非常棒，但希望可保護「台灣茶」產地標示。台灣茶經營管理成本較高，品質非常好，在美國市場無法與低價茶葉競爭，希望透過產地標示證明，提高台灣產業價值。

覺茶商行製茶師林盈佑告訴中央社記者，零關稅絕對是利多，其中手搖飲用茶葉更具優勢，但以高端茶商品，多採空運輸往歐美市場，運費比關稅高，未來更應做出產品特色及差異性。

林盈佑說，外國遊客到台灣，常驚豔台灣茶味道，政府可多推廣茶葉，讓歐美市場知道台灣除晶圓，還有茶葉，進一步帶動茶文化與伴手禮、旅遊商機。

茶葉 南投縣 台美關稅

相關新聞

批政府對談判結果報喜不報憂 學者：與美方敘事方法不同

台美簽署對等貿易今正式簽署，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前沒有公聽會及專業的...

台美貿易協定還沒送就要立院背書 民眾黨提3訴求要政院說清楚

台美對等貿易協定（ART）今正式簽署，我對美對等關稅降至15％不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅。民眾黨質疑，「協議...

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

台北關稅談判後，我國正式開放因狂牛症、萊克多巴胺疑慮，禁止輸台多年的牛絞肉及內臟，對牛豬萊劑殘留標準，也將研擬跟進國際標...

卓榮泰：會鍥而不捨說明台美協議 盼立院理解須通過完整內容

台美簽署對等貿易協定，未來必須送交立法院審議才能生效，閣揆卓榮泰表示，年後五院院長茶敘時，他也會強烈向立法院長韓國瑜拜託...

台美簽署對等貿易協定 周春米：縣府會做畜牧業最佳後盾

台美簽署對等貿易協定（ART），取得對等關稅15％且不疊加，並開放1428項農產品降至零關稅。屏東縣長周春米說，對屏東來...

張惇涵讚對美談判「有為有守」 舉手中珍奶喊：是談判團隊辛苦縮影

台美簽署台美對等貿易協定，行政院秘書長張惇涵以「有為有守」形容對美談判，「出口有為，進口有守」，也守住糧食安全與國人健康...

