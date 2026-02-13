經長：工業品1811項豁免對等關稅 將擴大進軍美國市場

台美簽署對等貿易協定（ART），經濟部長龔明鑫今天表示，台灣工業產品有1811項獲得對等關稅豁免，包括重機電、航空器零組件、藥品等，這些本是台灣強項，預期在美國市場有非常好的表現，未來有望擴大進軍當地市場，「政府準備好了，企業界也開始起跑了」。

行政院今天舉行台美對等貿易協定總體說明記者會。龔明鑫表示，台美對等貿易協定內容較1月簽署的台美投資合作備忘錄（MOU）條件更好，首先是台灣工業產品有1811項獲得對等關稅豁免，占對等關稅輸美金額比重36%、達95.6億美元，使輸美工業項目平均關稅降至12.32%。

龔明鑫說明，2024年台灣工業產品輸美金額為1128.7億美元，當中有76.3%比重屬於232產品項目，包括半導體及其衍生品、汽車零組件及木材家具、航空零組件的鋼鐵鋁成分等，已獲最優惠待遇。

龔明鑫表示，另外的23.7%屬於對等關稅項目，分為2部分，其一是1811項產品豁免對等關稅，包括重機電、航空器零組件、藥品、化學品、印刷品等，平均稅率將由35.79%降低至12.32%，這些是台灣非常強的項目，在美國市場應會有非常好的表現；其二則是適用對等關稅部分，僅占整體工業產品15.2%，也就是課徵15%且不疊加。

在開放自美國進口部分，龔明鑫分析，2024年台灣工業產品自美進口金額為351.3億美元，在談判前已有8成產品為零關稅，剩下18.3%將降至零關稅，包括小客車及其零組件、化學品、機械、生技醫藥、電子產品、金屬及礦物等，金額約64.4億美元。

此外，為維持產業軍工韌性，龔明鑫說，保留部分產品或部分降稅，包括中小貨車、數控臥式車床、機械零件、發電機、低壓設備用連接器、電路開關、同軸電纜、控配電器具等。

整體而言，龔明鑫表示，此次談判台灣出口豁免對等關稅金額達95.6億美元，高於台灣自美進口降為零關稅的64.4億美元，算是還蠻好的結果。

綜合影響評估方面，龔明鑫說明，由於出口部分談得太好了，原本關稅稅率32%的負面影響轉變為正面影響，進口部分雖仍有挑戰，但因台美仍有互補之處，透過進口原物料提升競爭力，也讓負面影響沒有想像中大，兩者相加後，進出口整體影響將由負轉正。

龔明鑫表示，在這些有利條件下，台灣要更進軍美國市場、擴大版圖，產業界對談判結果亦表肯定，工商團體也發布聲明，希望立法院盡快支持此方案。

至於外界關注台美對等貿易協定對汽車產業的影響，龔明鑫說，目前台灣整車業產值約2000億元、零組件業近3000億元，其中整車部分有些挑戰，根據智庫預估約影響產值40億元，因此將透過韌性特別預算30億元支持產業轉型升級，加上先前加碼減免貨物稅，對國產車幫助非常大，未來希望透過開拓多元市場、提升國際驗證能量、成立專責輔導團，穩住汽車市場。

龔明鑫重申，台灣整車市場與進口車仍有價位落差，即便經關稅調整，價差依然存在，且民眾喜好國產車是因為其妥善率較好、更換零件方便等，車廠將來不見得會進口平價車款，可能還是要做觀察。經濟部也將滾動式座談，調整策略因應業者需求。