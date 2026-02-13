美製小客車零關稅 裕日車：評估降價並引進新車

快訊

中央社／ 台北13日電

台美簽署對等貿易協定，美規小客車將降至零關稅裕日車今天表示，目前販售車款僅有INFINITI QX60為美國進口，將在政策正式公告施行後，與原廠協商反映至售價。

針對美國製造的車款，裕日車說明，NISSAN品牌在美國製造車款包括Rogue、Pathfinder、Frontier、Murano、Altima等，INFINITI品牌還有QX65，在新的零關稅條件下，裕日車將與原廠積極評估引進可能性。

台美簽署對等貿易協定，行政院今天發布新聞稿指出，備受關注的美規車部分，未來美規小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性，同時也會在協定生效6個月內，建立美規車後市場稽核監督管理體系。

