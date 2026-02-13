台美貿易協定簽署 童子賢：農業會受到適當保護

台美正式簽署對等貿易協定（ART），對此，和碩（4938）董事長童子賢13日指出，談判有不錯成績，他分析，從農業來看，會受到適當保護，而台灣的糧食自主非常重要。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，與美方針對「臺美對等貿易協定」達成共識，13日並完成簽署，確立對等關稅降為15%且不疊加，輸美2,072項產品豁免對等關稅。

對此，童子賢表示，「談判代表辛苦了，我認為談判有不錯成績」。他分析，以傳產來看，如工具機，會翻新競爭力。而從農業來看，會受到適當保護。

童子賢引用台新首席經濟學家李鎮宇文章看法，他指出，談判的農業部分，我認為台灣的糧食自主非常重要。

童子賢指出，其所代表的台灣生活意義、文化傳承、環境風貌、糧食安全都非常重要，我認為談判結果能夠守住稻米等農產品，是保護台灣的農業風貌的重要一步，「農業不止是農業商品，農業是台灣的一種生活方式」，其意義遠超過「商品買賣」。

童子賢表示，以日本為例，我們應該也很難想像，如果日本人沒有了握壽司、沒有和牛、沒有生魚片了（雖然握壽司產值比起工業產品不算太高）。他強調，台灣也應該保護農業，維護我們的生活風貌。