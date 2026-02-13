台美貿易協定簽署！機械與製造產業9大公協會聲明：注入一劑強心針

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定，確立對等關稅降為15%且不疊加。台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）等國內機械與製造產業等九大公協會發表聯合聲明，對進口關稅稅率維持15%且不額外疊加的政府重大談判進展表達肯定與感謝，高度肯定政府談判團隊展現的專業與韌性，此項協定的達成，無疑為台灣製造業出口美國市場注入一劑強心針。

九大公協會包括台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）、台灣機械工業同業公會（TAMI）、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）、台灣流體傳動工業同業公會（TFPA）、台灣木工機械工業同業公會（TWMA）、台灣模具工業同業公會（TMDIA）、台灣手工具工業同業公會（THTMA）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）、彰化縣水五金產業發展協會（CHPHIDA）。

九大公協會聲明表示，美國作為全球精密機械與工具設備的核心市場，關稅政策的穩定性是企業海外布局的決策關鍵。本次協定確保 15% 的關稅基準，讓台灣廠商在面對日、韓等主要強勁對手的市場競爭中，能具備更公平的立足點。

九大公協會聯合呼籲與建言，一、經貿環境的穩定有賴於國內法律程序的完備。期盼朝野各界能以產業發展為共識，加速相關法案在立法院的審查進度，確保談判成果能盡速落實，避免因時間落差產生不必要的貿易不確定性。這不僅是保護現有的出口優勢，更是向美方展現臺灣推動經貿自由化的堅定決心。

二、面對全球供應鏈數位化與綠色轉型的巨浪，應在對等開放的貿易框架下，同步啟動更具前瞻性的產業輔導計畫。除了針對潛在受衝擊的領域提供必要的紓困支持，更應加大對業者在研發創新與自動化升級的補助，協助臺灣製造業在多變的國際政經局勢中，保持不可替代的關鍵地位。