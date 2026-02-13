台美簽署對等貿易協定 機械與製造業九大公協會聯合表達肯定

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

針對台美雙方近期正式簽署《臺美對等貿易協定》，並確認進口關稅稅率維持15%且不額外疊加的重大談判進展，機械與製造產業九大公協會13日發表聯合聲明，高度肯定政府談判團隊展現的專業與韌性，此項協定的達成，無疑為台灣製造業出口美國市場注入一劑強心針。

發表聯合聲明的九大公協會，包括台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣電子製造設備工業同業公會、台灣流體傳動工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會，以及台灣模具工業同業公會、台灣手工具工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會、彰化縣水五金產業發展協會等。

台灣機械公會理事長莊大立與台灣工具機公會理事長陳紳騰都表示，美國作為全球精密機械與工具設備的核心市場，關稅政策的穩定性是企業海外布局的決策關鍵。本次協定確保15%的關稅基準，讓台灣廠商在面對日、韓等主要強勁對手的市場競爭中，能具備更公平的立足點。

九大公協會並提出聯合呼籲與建言：

一、經貿環境的穩定有賴於國內法律程序的完備。期盼朝野各界能以產業發展為共識，加速相關法案在立法院的審查進度，確保談判成果能儘速落實，避免因時間落差產生不必要的貿易不確定性。這不僅是保護現有的出口優勢，更是向美方展現臺灣推動經貿自由化的堅定決心。

二、面對全球供應鏈數位化與綠色轉型的巨浪，應在對等開放的貿易框架下，同步啟動更具前瞻性的產業輔導計畫。除了針對潛在受衝擊的領域提供必要的紓困支持，更應加大對業者在研發創新與自動化升級的補助，協助台灣製造業在多變的國際政經局勢中，保持不可替代的關鍵地位。

三、未來將持續作為政府與業界最緊密的溝通樞紐，透過台美經貿合作的深化，協助全體會員廠商在全球供應鏈重組中搶占先機，共同開拓台灣製造的新紀元。

台美簽署對等貿易協定，機械與製造產業九大公協會發表聯合聲明，表達肯定與感謝。記者宋健生／翻攝
