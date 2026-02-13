台美簽對等貿易協定 機械製造業9大公協會：銷美注強心針

快訊

中央社／ 新竹13日電

台美簽署對等貿易協定（ART），台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）及台灣機械工業同業公會（TAMI）等9大機械與製造業公協會今天發表聯合聲明，肯定政府談判團隊展現的專業與韌性，這項協定的達成，將為台灣製造業出口美國市場注入一劑強心針。

總統賴清德今天表示，台美已正式完成對等貿易協定的簽署，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅。如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）、台灣流體傳動工業同業公會（TFPA）、台灣木工機械工業同業公會（TWMA）、台灣模具工業同業公會（TMDIA）、台灣手工具工業同業公會（THTMA）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）、彰化縣水五金產業發展協會（CHPHIDA）等9大公協會發表聯合聲明，表示這次協定確保15%的關稅基準，讓台灣廠商在面對日、韓等主要強勁對手的市場競爭中，能具備更公平的立足點。

9大機械與製造業公協會指出，美國作為全球精密機械與工具設備的核心市場，關稅政策的穩定性是企業海外布局的決策關鍵。

公協會聯合提出3大建言，第1是經貿環境的穩定有賴於國內法律程序的完備。期盼朝野各界能以產業發展為共識，加速相關法案在立法院的審查進度，確保談判成果能儘速落實，避免因時間落差產生不必要的貿易不確定性。這不僅是保護現有的出口優勢，更是向美方展現台灣推動經貿自由化的堅定決心。

第2是面對全球供應鏈數位化與綠色轉型的巨浪，應在對等開放的貿易框架下，同步啟動更具前瞻性的產業輔導計畫。

除了針對潛在受衝擊的領域提供必要的紓困支持，更應加大對業者在研發創新與自動化升級的補助，協助台灣製造業在多變的國際政經局勢中，保持不可替代的關鍵地位。

第3是未來將持續作為政府與業界最緊密的溝通樞紐，透過台美經貿合作的深化，協助全體會員廠商在全球供應鏈重組中搶占先機。

