保健食品關稅降至10％ 黃金舜：應讓降稅反映在售價、避免代理商暴利

台美對等貿易協定（ART）達成共識，其中保健食品關稅從原本30％降至10％。中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜指出，民眾關心「價格會不會降」，政府應強化行政監督，要求進口代理商將成本結構透明化，「合理賺取利潤可以接受，但不應獲取暴利。」他認為，讓降稅空間反映在零售端，民眾才能真正感受台美協定的優惠。

針對關稅調降，黃金舜表示，這對台灣的保健食品、化妝品及藥品業者是挑戰也是契機，未來進口美國產品的廠商會變多，政府應該加強檢驗標準及標示，保障民眾安全跟健康。

其次，國內許多業者以代工為主，沒有國際行銷策略經驗，未來應該考量建立獨立品牌、政府協助行銷策略，不能走過去代工老路。再者 ，民眾都期待價格下降，政府應要求相關口商，讓成本結構透明，民眾才有辦法真正享有降稅優惠。

黃金舜說，汽車關稅下降，但汽車代理商到底會降多少？「要看他們的良心」，同樣的，保健食品、化妝品的代理商，應要求代理結構成本透明，合理賺取利用約百分之十幾可接受，但若獲取暴利，對消費者不公平。

至於在藥品部分，黃金舜認為，此次協定對台灣藥廠及化妝品衝擊相對較小，台灣學名藥多銷往東南亞與亞洲市場，短期內受美國關稅波動影響不大。