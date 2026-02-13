台美ART簽署 連賢明：5年採購美商品850億美元負擔可控

台美對等貿易協定（ART）簽署完成，中經院院長連賢明表示，該協定核心圍繞「大開放、大採購、大投資」三大支柱，其中在大採購部分，台灣承諾五年內增購約850億美元美國商品，整體而言負擔應在可控範圍內。

連賢明於臉書發文分析，美國總統川普政府下的關稅協定特色鮮明，針對大採購部分，台灣承諾在2025年至2029年間，大幅增加購買三類美國商品。根據協定內容，大採購清單包含444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機與發動機，以及252億美元的電網設備、發電機、船舶與鋼鐵製造設備。這三項採購案合計總額約850億美元，平均每年約210億美元。

連賢明指出，這筆金額對台灣並非沉重負擔。以民航機為例，每架波音飛機價格約2億至4億美元，若以平均3億美元估算，850億美元約等同50架飛機，年均增購約12架。目前台灣三家主要國籍航空公司仍在機隊更新與擴充期，採購需求與協定內容契合。不過，目前波音公司訂單已排至2030年後，加上日、韓等國亦承諾採購上百架飛機，台灣能否在2030年前順利交機，將是後續執行面的觀察重點。

在能源安全方面，連賢明表示，台灣目前能源有96%仰賴進口，每年外購能源花費約500億美元。目前美方能源占比約10%至15%，若未來每年增加100億美元對美採購，占比將提升至30%至35%，此方案具備可行性。

2022年因俄烏戰爭爆發，台灣為降低對俄羅斯能源的依賴，當年對美能源採購即增加50億美元。連賢明認為，增加對美能源採購除了能平衡台美貿易順差，更能幫助台灣分散能源來源，對國家能源安全具有實質正面意義。