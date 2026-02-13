美國小客車進口零關稅 國產車、二手車市場影響大？

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
我國完成與美國對的貿易關稅簽約，其中美國進口小客車零關稅。圖／行政院提供
政府宣布與美國完成對等關稅簽約，桃園市汽車商業公會理事長徐立昇表示，雖然今天確定美國進口小客車臨關稅，不過在此之前，新車市場預期心理已經反映零關稅應對措施，包括贈品和價格，接下來就要看從美國進口的小客車零關稅是哪些車款，是否有競爭力。

徐立昇說，六大國產汽車背後有數十萬的勞工，政府不可能任由零關稅影響勞工生計。

在二手汽車市場方面，徐立昇指出，今年1月整體市場銷售雖然比去年12月略為下滑，不過某些車種的交易反而熱絡，美國小客車進口零關稅如果帶動新車售價下降，中古車市場的收購價格也同樣會跟著降，不過車界也預估新車價格下降的幅度有限，甚至不明顯，尤其非美系的車輛近年市場上的占比也提高，像韓國車，還有大陸製造的「富豪」車受市場歡迎的程度，不至於因為美國進口車零關稅而有顯著的影響。

