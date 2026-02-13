台美貿易協定還沒送就要立院背書 民眾黨提3訴求要政院說清楚

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會。記者許正宏／攝影

台美對等貿易協定（ART）今正式簽署，我對美對等關稅降至15％不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅。民眾黨質疑，「協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書」？民眾黨提出盡速提出產業衝擊報告、國家財政如何因應及如何強化環保及勞權等三項訴求，要求行政院說清楚。

民眾黨表示，國際談判的核心在於對等互惠與國家利益，絕非單方面的讓利與配合。回顧賴清德政府在這一年來的關稅應對與決策過程，令人遺憾，賴總統甚至還當著全國人民的面，撒下漫天大謊，聲稱「台美談判過程公開透明、談判團隊應立法院要求做過專案報告」，國會直到現在不僅未收到協議內容，更從未聽取過政院針對簽署條文，與大幅調降關、全面開放市場與高額承諾採購等重要事項專案報告。

民眾黨指出，整個談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，現在宛如迴力鏢打向自己。去年行政院長卓榮泰要國人「安心睡」，結果稅率高於日韓各國。去年八月談判後降到至「20+N%」的稅率，結果行政院卻避重就輕只談20%，反過來怪罪民眾搞不清楚狀況，今年一月備忘錄剛簽，行政院又一波操作，要求國會不要杯葛，「協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書？」

民眾黨表示，今日公布的協定與1月16日雙方簽署、但尚未披露本文的備忘錄內容，存在明顯落差。當行政院副院長鄭麗君承諾對美投資與信保高達5千億美元，美國商務部更直言這是要將台灣40%半導體產能移往美國的頭期款，「如此茲事體大的承諾，今日記者會卻隻字未提，協議正文中也未見相關文字。是這項投資作廢了？還是為了規避國會審議而故意不放在協議裡？還請行政院誠實交代這筆攸關台灣經濟命脈的帳。」

民眾黨提出三訴求，包括行政院應盡速提出產業衝擊報告；總體承諾的採購體量龐大，國家財政如何因應；盤點自身缺失，強化環境與勞權，認為行政院應說清楚，在此協定之下，未來恐將有98%美國產品零關稅、同時台灣還要提供2500億美元信用保證的代價下，換到的是真正的產業升級，還是被掏空的經濟空殼？民眾黨要求將協定連同5000億美元投資計畫併案送國會實質審查，絕不容許黑箱協議葬送台灣的未來。

