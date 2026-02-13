ART簽署 總統：5大突破3面向拚轉型 籲立院速通過

總統賴清德今天表示，台美貿易談判成果達成6大目標、5項歷史性突破；政府將從3大面向積極推動台灣產業與經濟轉型升級。總統籲請立法院全力支持並盡快通過台美對等貿易協定及台美投資備忘錄，以深化台美經貿戰略夥伴關係。

台美於美東時間12日在美國簽署台美對等貿易協定（ART）。賴總統上午11時由副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人陪同，於總統府舉行「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會，親上火線向國人報告談判成果。

總統表示，此次達成六大目標，第一，台灣對美國出口方面，爭取到對等關稅以及232關稅享有最優惠待遇，台灣對等關稅將調降為15%且不疊加，與日本、韓國、歐盟等主要競爭對手取得立足點的平等。第二，台灣調降美國產品進口關稅，但堅守糧食安全及工業韌性原則，爭取到93項產品不降稅及部分降稅。

第三，非關稅貿易措施方面，守護國人健康，接軌國際規範，維持牛豬產品飲食場所標示原產地不變。第四，在台美21世紀貿易倡議基礎上，加速推動經貿體制接軌國際。第五，台美將強化核心關鍵技術出口管制、精進投資審查等，將有利於台美共同建立具韌性非紅供應鏈。第六，台美投資備忘錄確立台美雙向投資機制，將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作等。

總統表示，台美簽署對等貿易協定與台美投資備忘錄達成5大歷史性突破。第一，在美國主要貿易夥伴中，台灣爭取到最大幅度對等關稅調降，以及最優惠的232關稅，台灣農業以及傳統產業進軍美國市場，帶來潛力可觀的商機。

第二，透過台美貿易談判，將食品安全、工業標準、經貿體制等，與世界規範全面接軌，有利於台灣產業競爭力的提升及產品行銷全球。第三，在美國打造「台灣模式」，將促使台灣世界級半導體及ICT產業，和美國領先全球的AI產業緊密結合，形成全球最強科技及產業創新體系，進而提升台灣產業競爭力。

第四，經濟安全與供應鏈韌性納入台美合作的重要環節，將為台灣經濟注入全新的成長動能，並讓台灣成為打造全球非紅供應鏈的核心所在。

第五，台灣深化與美國經濟戰略夥伴關係，讓台灣在「製造業重返美國」扮演要角，有利於台美共同拓展和第三國合作，強化台灣經濟及供應鏈的韌性，有助於企業立足台灣，布局全球，行銷全世界。

總統表示，政府3大面向採取積極作為，加速台灣產業及經濟轉型升級，第一，提供農工產業強力支持與必要的協助。第二，強化台美經濟安全的合作，落實關鍵作為。第三，有序應對中長期經濟及產業結構的調整。

賴總統表示，台灣必須有序因應中長期經濟及產業結構調整，包括尋求更有韌性的經濟成長模式；協助赴美投資產業形成聚落，落實台灣模式；結合台灣半導體與美國AI產業發展，優化經濟結構；因應AI發展，提升台灣能源韌性；加強台美軍工及經濟安全關聯產業發展；運用超額儲蓄，促進區域與城鄉均衡發展。

因此，總統宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，結合行政院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」；未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對處理各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

總統表示，台美對等貿易協定簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施。行政院將依「條約締結法」相關規定，儘速將對等貿易協定函送立法院審議，包括1月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院。

總統特別籲請立法院全力支持儘速通過，以加速台灣產業及經濟轉型升級，深化台美經貿戰略夥伴關係，開創新局。