殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

台北關稅談判後，我國正式開放因狂牛症、萊克多巴胺疑慮，禁止輸台多年的牛絞肉及內臟，對牛豬萊劑殘留標準，也將研擬跟進國際標準，放寬上限。專家表示，政府選在年假前夕宣布美國農畜產品叩關，另民眾措手不及，行事不夠負責，牛肝腎殘留萊劑可能性比其他部位更高，且萊劑「非必要用藥」，還恐讓體質較弱民眾承受較高風險，呼籲執政者從科學、民眾角度多方思考。

因應關稅開放的美牛內臟部位，包括牛心、牛腎及牛肺。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，台灣是少數愛吃內臟的國家，而動物腎臟、肝臟是用於排除多餘毒素、內臟器官，營養素成分高，同時卻很容易殘留毒性物質，包含動物用藥；絞肉若單純為肌肉絞碎而成，則不會有高於其他部位的毒素殘留，但若摻混到周邊淋巴、神經、脂肪等，則有可能含有較多毒素。

許惠玉強調，並非所有動物用藥均不適合使用，有些藥品可用於防止豬隻、牛隻罹病，讓民眾不要吃到生病的肉品，但萊劑並非動物疾病治療用藥，用途僅限於讓動物「長得比較好」，屬於非必要用藥，而對人類而言，萊劑曾被研發用於氣喘治療，民眾生病要吃藥控制，但僅限於生病情況，「健康人為何要吃藥？」，萊劑殘留肉品不論風險多寡，均非必要，而且有可能長期累積。

去年食藥署邀學者評估美牛絞肉、內臟萊劑殘留標準，得出結果為「風險可接受」，並非「風險可忽略」的最高安全等級，因應關稅協定出爐，食藥署將重新進行風險評估，讓牛、豬隻萊劑殘留標準，接軌國際標準食品法典委員會（Codex），食藥署強調，將維持肉品產地標示規定。不具名專家表示，即使標示風險，也恐存在美牛送至加拿大出口洗產地情況，把關難上加難。