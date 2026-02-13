保健食品會降價嗎？美國輸台關稅降10％ 專家直言注意能否反應在價格

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
藥師呼籲，正確保存保健食品，才能確保其品質和功效。本報資料照片
台美對等貿易協定（ART）達成共識，保健食品關稅從30％降至10％。日後民眾買美國輸台的保健食品會比較便宜嗎？台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁表示，關稅調降恐衝擊台灣的代工製造業，但應監督政府降低關稅能後反映於售價，讓民眾享受降價福利。

陳威仁今受訪表示，台美關稅已談一段時間，產業界不希望一下降那麼快，過去因台灣關稅較高及供應鏈考量，許多美國品牌選擇在台委託代工製造，但現在關稅降到10％，有可能由美國直接輸入，對業者造成衝擊，期待政府採取分階段調降，給予產業緩衝時間。  

陳威仁說，美國的保健營養食品劑型跟規格跟台灣有部分差異，現行台灣出口至美國關稅約15％，台美對等貿易協定（ART）達成共識後，未來希望有機會出口美國的關稅也可以降低。產業界也期待關稅調降能以3至5年的時間逐步調降整，讓產業適應調適。

台灣生產的保健食品極具競爭力，陳威仁指出，台灣許多保健營養食品由藥界研發，例如益生菌，國內在相關發酵、濃縮跟製劑方面都有一定的水準，相關產品也持續外銷，美國並非大宗，主要外銷東南亞、馬來西亞、大陸等。

有人提出代理保健食品的結構成本要透明，陳威仁說，保健食品的成本結構在「製造端」相對單純，就是原料、物料及固定成本，還有利潤。但在「行銷通路端」則因藥妝店、直銷或其他通路性質不同而相對複雜。

陳威仁也說，倘若降稅已調降，民眾仍無法享受到降價福利，建議相關單位與經濟部等討論相關監督降價機制，關心產業發展，確保關稅紅利能反映於零售終端售價。

