台美關稅談判落定 劉大年：後續應建立三大制度、穩定產業根基

台美對等貿易協定（ART）正式簽署，中經院區域發展研究中心主任劉大年提醒，真正的挑戰才剛開始，台灣應從原產地認定、赴美投資人才流失及對外談判標準作業程序（SOP）等三大面向建立制度，才能在變局中穩定產業根基。

劉大年指出，此次台美談判雖然爭取到15%不疊加的優惠待遇，但台灣也付出相當大的代價，包括開放美國小客車零關稅進口、保健食品關稅由30%降至10%，尤其台灣對美國長期處於農業貿易逆差，開放後影響將更顯著，以及龐大的對美投資與採購承諾，未來應更務實地面對執行面問題。

劉大年特別示警「洗產地」風險。由於台灣僅對美國提供特別優惠關稅，未來可能出現其他國家利用美國作為中轉，迂迴進入台灣市場。他建議，政府應趁此機會通盤檢討原產地規定，包含現行附加價值35%的認定標準是否需因應國際變局調整，以強化制度防禦性。

劉大年分析，2026年是美國總統川普要求的「投資兌現年」，對台灣而言，首要任務是避免對美投資產生「排擠效應」，削弱本土投資動能，更要嚴防高階人才隨投資外流，建議政府應向美方爭取人才培育合作，由美方方案支援當地人力，以緩解我國人才外流問題。

劉大年也呼籲，未來台灣不排除還有下一波台美談判，或是爭取加入CPTPP，應建立一套對外談判的SOP，將資訊揭露時程、溝通機制制度化，不僅能降低社會爭論，更能減少產業界因不確定性所承受的困擾。

劉大年提醒，傳統產業占我國製造業就業人數約七成，此次開放市場多屬傳統產業範疇，政府應投入更多資源照顧這群藍領勞工，並在國會審議時提出完善的配套措施，以降低社會衝擊。