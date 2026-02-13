批台美關稅協議重創台灣農業 張嘉郡斥：漠視農民

我國與美國已簽署對等貿易協議，國民黨立委張嘉郡表示，談判過程黑箱作業，未與農民充分溝通，漠視基層農民生計，把農民當成談判籌碼，對台灣農業造成結構性衝擊，希望政府提出具體政策措施協助基層農民。

針對美國豬肉進口措施，張嘉郡說，政府承諾終止對美豬實施100％逐批查驗管制措施，只要美方名單上的工廠，進口前都不能實地查核，這是全面棄守，自廢武功，推翻政府的承諾，食安五環變成食安五殘。

張嘉郡表示，她能理解政府在談判過程的為難與努力，但她必須為農民發聲，農民生計無法用經濟數據衡量，也不該拿來作為交換籌碼，在沒有與農民充分溝通之下，貿然開放，等於否定與漠視農民長年的努力與付出。

張嘉郡指出，台美貿易談判以零關稅或大幅降稅方式開放進口，將對台灣花生產業造成結構性衝擊，根據資料顯示，若美國花生零關稅進口，價格幾乎是國產花生的三分之一。

張嘉郡表示，雲林花生生產面積占全台灣七成以上，國內花生消費量約5萬5000多公噸，其中75％國產，進口花生93％用於加工端，一旦美國花生取代印度、阿根廷花生，擴大市占率，預估影響國產原料20%至40％，約6800公噸至1萬6800公噸的市場需求恐消失。

張嘉郡指出，美國花生具備大規模機械化生產、成本低廉及政府補貼優勢，若在缺乏配套情況下貿然開放，台灣花生產業將逐步退出加工市場，長期競爭力被徹底削弱，雲林花生農撐起台灣重要農業的一角，我們不能讓他們在國際談判被犧牲。

張嘉郡表示，這不是競爭，這是輾壓。如此巨大的價差，迫使加工業者全面轉向採用美國低價原料，國產花生將被市場快速取代，不只產地價格崩跌，契作減少、耕作面積萎縮，形成區域農業危機，衝擊農村整體經濟，影響數千戶甚至上萬戶花生農民的生計。

張嘉郡說，農民不是貿易談判的籌碼，更不能在資訊不透明情況下被犧牲，若政府執意開放，必須提出明確的產業保護措施，包括嚴守關稅與配額防線、建立價格穩定機制、強化契作與產地支持方案、提供實質轉作與收入保障措施等。她將在立法院嚴格監督，要求政府公開談判資訊，捍衛農民權益到底。