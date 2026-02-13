快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

聽新聞
0:00 / 0:00

美豬降關稅 教育部：營養午餐仍一律使用國產肉品

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部表示，中小學營養午餐一律採用國產肉品。圖／聯合報系資料照片
教育部表示，中小學營養午餐一律採用國產肉品。圖／聯合報系資料照片

我方於美東時間12日，正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，並開放1428項農產品降至零關稅。教育部今天表示，學校供應的膳食仍一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮國產品，不會開放使用美國肉品。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，與美方完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半，第三年調整至稅率6.3%至10%；美牛則開放絞肉及部分內臟進口，敏感項目如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟等禁止進口。

我方堅持，國人關注牛、豬肉等原料原產地標示，校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定、食安管理機制均維持不變。

教育部今天也表示，民國109年8月28日就已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材，並訂定「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，明定肉類使用國產在地產品，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。學校營養午餐一律使用國產在地肉品的規定，並未改變。

行政院 營養午餐 台美關稅 美豬 教育部

延伸閱讀

關稅談定仍待立法院公告 和泰車：落實之前買氣一定急凍

台美關稅衝擊農業 張麗善：恐有更多小豬農撐不住

賴總統：台美談判達成六大目標 平均關稅降至12.33%

台美關稅拍定 陳亭妃肯定：傳產與中小企業有「定心丸」

相關新聞

批政府對談判結果報喜不報憂 學者：與美方敘事方法不同

台美簽署對等貿易今正式簽署，政治大學外交系教授黃奎博質疑，這次談判是民進黨政府閉門造車談出的結果，事前沒有公聽會及專業的...

美豬降關稅 教育部：營養午餐仍一律使用國產肉品

我方於美東時間12日，正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，並開放1428項農產品...

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

台美貿易協定還沒送就要立院背書 民眾黨提3訴求要政院說清楚

台美對等貿易協定（ART）今正式簽署，我對美對等關稅降至15％不疊加，輸美2072項產品豁免對等關稅。民眾黨質疑，「協議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。