聽新聞
0:00 / 0:00
美豬降關稅 教育部：營養午餐仍一律使用國產肉品
我方於美東時間12日，正式與美國完成「台美對等貿易協定」簽署，對等關稅將調降為15%不疊加原稅率，並開放1428項農產品降至零關稅。教育部今天表示，學校供應的膳食仍一律採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮國產品，不會開放使用美國肉品。
行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，與美方完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」，15項豬肉產品進口關稅第三年調降至一半，第三年調整至稅率6.3%至10%；美牛則開放絞肉及部分內臟進口，敏感項目如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟等禁止進口。
我方堅持，國人關注牛、豬肉等原料原產地標示，校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定、食安管理機制均維持不變。
教育部今天也表示，民國109年8月28日就已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉生鮮食材，並訂定「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，明定肉類使用國產在地產品，若廠商有未使用、混充或假冒國產在地肉品，學校應依契約規定記點或終止契約。學校營養午餐一律使用國產在地肉品的規定，並未改變。
