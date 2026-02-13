美國關稅調整衝擊台灣 豬農憂心：沒利潤空間撐不下去

美國關稅調整衝擊台灣產業，其中美豬關稅逐年調降，2028年將調降至6.3%，台灣養豬業者擔心，美豬恐因低價關稅傾銷，對畜牧業造成重大影響；而在茶葉方面，開放台灣零關稅銷美，對此阿里山茶農感到開心，近年大陸市場萎縮，轉而銷往東南亞，盼攻占美國市場。

嘉義縣養豬協會理事長黃火輪說，非洲豬瘟衝擊豬農，以往農曆年前每公斤約90多元，今年只有80多元，且現在養豬面臨病毒防治問題，防疫工作繁重、育成率很差，每公斤只要低於75元就會賠錢，美豬若大量銷台，供需失衡導致豬價下跌，恐怕會衝擊市場及豬農。

黃火輪表示，豬農都在夾縫中求生存，目前豬價利潤空間不大，若價格再往下降，豬農會撐不下去，政府要推動因應措施，保護台灣整體養豬產業，他建議推動保價政策、鼓勵豬農改善生產設備，並建立生物安全措施，提升台灣養豬產業及生產效率，才能和美國競爭。

阿里山茶葉生產合作社理事主席蔡惠櫻說，過去阿里山茶主要銷往大陸及日本，近年大陸經濟退縮，茶葉購買力下降，轉而開發東南亞市場，且阿里山茶品質好，「手採茶」工法耐泡、香氣濃郁，歐美也逐漸接受，出口量逐年增加，相信美國零關稅會對產業有幫助。

此外，鳳梨也列入輸美零關稅名單。民雄鄉農會總幹事陳加茂說，民雄鳳梨種植面積750公頃，年產量5.7萬公噸，外銷1033公噸，占總產量1.78%。打貓果菜生產合作社理事陳映延說，民雄鳳梨主要銷日本，美國鳳梨多來自中南美洲，零關稅可提升競爭力，盼開拓海外多元市場。