快訊

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

台美對等貿易新局面 黃偉哲：把握商機、擴大出口！

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導

台美兩國簽署對「對等貿易協定(ART)」，除取得對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，台灣輸美產品有2072項免關稅。對此，台南市長黃偉哲表示，感謝賴總統與行政院的團隊，台南市政府已盤點受惠產業，將協助業者與農漁民掌握新商機，擴大優勢產品出口。

台南市長黃偉哲指出，此次協定豁免261項農產品與1811項工業產品，其中包括台南輸美的產品，如蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛、虱目魚、番石榴、毛豆等，市府將全力協助業者，善用輸美關稅較其他國家低的優勢，爭取擴大市場佔有率。黃偉哲強調，對於協定之中美國冷凍豬肉進口的部分，市府將配合中央協助豬農增強競爭力，確保溫體豬肉的優勢 。

此外台南有許多汽車零組件廠商，以及金屬加工產業，這次協定也取得優惠待遇，南市府也將與中央合作，爭取相關輔導與金融支持資源，持續協助中小企業升級轉型，擴大零組件與金屬製品的國際市場的市占率。

對於民間七大工業團體，及農業團體如蘭花協會，肯定台美關稅談判成果，取得與日韓歐等主要競爭對手相近的貿易條件。台南市政府表示，期待朝野合作，盡速落實談判成果，市府也將升級農業基礎建設,透過興建冷鏈物流系統、海外通路媒合與國內品牌行銷，提升台南產品在國內外的競爭力。

台南 黃偉哲 台美關稅

延伸閱讀

台美對等貿易新局面 黃偉哲：台南多項產業受惠、協助擴大出口

美牛豬肉關稅調降 黃偉哲：會守護產業與市民權益

台南28輛電動公車新生力軍上路 全市電動公車達162輛

台南永康「行人地獄」中華路人行道改善預計11月底完工

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。