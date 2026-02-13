台美對等貿易協定完成 吳大任：成果優於預期

台美對等貿易協定（ART）簽署定案，中央大學經濟系教授吳大任指出，撇除赴美投資與信保共計5,000億美元的條件，總體來說成果優於預期。他分析，儘管市場開放短期內恐衝擊部分產業，但長遠來看，能有效刺激企業競爭與升級轉型，整體呈現「短空長多」格局，且以台灣目前的產業底氣應有能力承擔。

吳大任指出，本次談判在食安與農產品部分，我方守得相當不錯。原本美方強勢關切的基因改造食品標示，目前看來並未進一步要求，台灣仍可維持既有規範；唯獨在牛肉碎肉進口方面，碎肉入台後流向肉丸、火鍋料等加工食品，標示往往不夠明確，消費者仍極可能在不知情下攝入萊克多巴胺，但「相信政府已經盡力了」。

針對產業衝擊，本次談判大幅調降汽車與保健食品關稅。吳大任認為，保健品關稅調降對消費者而言是利多，可望帶動價格下降；至於汽車產業，雖然短期內國產車面臨美系進口車零關稅的強力競爭，可能引發減產或裁員等壓力，但從經濟學的角度看，這其實是讓資源配置更有效率，長期也能刺激產業轉型，算是短空長多。

赴美投資才是最嚴峻的挑戰。吳大任轉述其他專家說法，在美國建廠成本極高，與台灣有天壤之別，台積電約為在台建廠的四倍，一般零組件供應鏈則高達七倍，若涉及環保法規嚴格的化學品產業，成本甚至會暴增至十倍以上，且美國施工無法像台灣一樣搭建鷹架，必須每日支付高昂的吊車租金，且部分產業甚至要求更換所有土壤，成本極其可怕。

更深層的隱憂在於風險轉嫁。吳大任觀察，許多中小企業為因應美方要求，傾向成立新公司赴美，以落實風險隔離。若投資最終失敗，這些負債可能由銀行與政府提供的2,500億美元信用保證吸收，造成台灣金融體系承受巨大的潛在風險。此外，巨額美元需求也可能引發新台幣貶值壓力，這都是政府在樂觀解讀談判成果之餘，必須提前因應的總體經濟風暴。