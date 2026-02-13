台美對等貿易協定完成 吳大任：成果優於預期

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台美對等貿易協定（ART）簽署定案，中央大學經濟系教授吳大任指出，撇除赴美投資與信保共計5,000億美元的條件，總體來說成果優於預期。他分析，儘管市場開放短期內恐衝擊部分產業，但長遠來看，能有效刺激企業競爭與升級轉型，整體呈現「短空長多」格局，且以台灣目前的產業底氣應有能力承擔。

吳大任指出，本次談判在食安與農產品部分，我方守得相當不錯。原本美方強勢關切的基因改造食品標示，目前看來並未進一步要求，台灣仍可維持既有規範；唯獨在牛肉碎肉進口方面，碎肉入台後流向肉丸、火鍋料等加工食品，標示往往不夠明確，消費者仍極可能在不知情下攝入萊克多巴胺，但「相信政府已經盡力了」。

針對產業衝擊，本次談判大幅調降汽車與保健食品關稅。吳大任認為，保健品關稅調降對消費者而言是利多，可望帶動價格下降；至於汽車產業，雖然短期內國產車面臨美系進口車零關稅的強力競爭，可能引發減產或裁員等壓力，但從經濟學的角度看，這其實是讓資源配置更有效率，長期也能刺激產業轉型，算是短空長多。

赴美投資才是最嚴峻的挑戰。吳大任轉述其他專家說法，在美國建廠成本極高，與台灣有天壤之別，台積電約為在台建廠的四倍，一般零組件供應鏈則高達七倍，若涉及環保法規嚴格的化學品產業，成本甚至會暴增至十倍以上，且美國施工無法像台灣一樣搭建鷹架，必須每日支付高昂的吊車租金，且部分產業甚至要求更換所有土壤，成本極其可怕。

更深層的隱憂在於風險轉嫁。吳大任觀察，許多中小企業為因應美方要求，傾向成立新公司赴美，以落實風險隔離。若投資最終失敗，這些負債可能由銀行與政府提供的2,500億美元信用保證吸收，造成台灣金融體系承受巨大的潛在風險。此外，巨額美元需求也可能引發新台幣貶值壓力，這都是政府在樂觀解讀談判成果之餘，必須提前因應的總體經濟風暴。

關稅 美國

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

