影／台美關稅談判 立委鍾佳濱：美產品進口衝擊有限

美國與台灣已簽署最終版對等貿易協議，美方確認對自台進口產品課徵15％關稅；台灣則承諾依既定時程，逐步調降或取消幾乎所有美國商品的進口關稅。民進黨屏東縣立委鍾佳濱說，台灣在需要輸美產品，相較於競爭國有很好條件，美國產品進口台灣這部分，相對的衝擊有限，對我國出口的汽車零組件、蝴蝶蘭等農產品，反而有更大優勢。

美台貿易協定仍須送交立法院審查，鍾佳濱說，希望未來送到立法院審議時，能不分朝野，秉持理性，逐一審視，盡快通過後，讓台灣跟美國與整個世界自由貿易能緊密一起。

鍾佳濱說，美國汽車銷到台灣本來在汽車市場占比不高，去年還不到一萬輛。但是相對的台灣的汽車零組件可以在優惠關稅下輸到美國，一來一往，利大於弊。

農產品部分，台灣銷美有蝴蝶蘭、毛豆、鬼頭刀，鍾佳濱說，這些跟台灣相關競爭國家，例如中國、墨西哥等，台灣都取得較優惠關稅。相對的，來到台灣的美國農產品，是與既有的進口國競爭，例如美國的牛乳製品，會跟紐西蘭的乳品競爭，紐西蘭零關稅已經十年。

豬肉部分，鍾佳濱說，台灣豬肉自給率高，來自美國銷售量還不到1％，未來美國豬肉價格比加拿大貴，關稅調整後可能與加拿大進口的豬肉競爭，至於其他從美國進口農產品，大多是台灣沒有生產的，例如牛肉，台灣牛肉自給率低，大多是進口牛肉。

鍾佳濱表示，整體來說，台灣輸出美國各種產業，包括傳產、新興電子產業、半導體產業，得到很好的條件外，對台灣其他傳統產業去美國可以得到優惠，對台灣的衝擊相對有限，他肯定談判團隊，不只是站在兩國貿易，維持國內產業並兼顧食安。

鍾佳濱說，酪農部分，去年做很清楚界定，從今年起只有本土的酪農鮮乳可以標示鮮乳，未來所有飲料，只要宣稱有鮮乳，須使用本土的。

「市場區隔很清楚」，鍾佳濱說，整體美國對等貿易協定，台灣不管在需要的輸美產品，相較於競爭國有很好的條件，美國產品進口台灣，相對衝擊有限，反而是對台灣出口的車零組件，蝴蝶蘭農產品，有更大優勢。