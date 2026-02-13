快訊

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

台美關稅衝擊農業 張麗善：恐有更多小豬農撐不住

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
立委張嘉郡對於關稅簽定對農產帶來衝擊，指在維護農業權益幾乎失守，呼籲政府保護農民。記者蔡維斌／攝影
立委張嘉郡對於關稅簽定對農產帶來衝擊，指在維護農業權益幾乎失守，呼籲政府保護農民。記者蔡維斌／攝影

針對政府與美國簽定15%關稅並將大舉開放豬牛等農產品進口，養豬大縣的雲林縣長張麗善今天回應指出，報載15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半，即第3年調整至稅率6.3%至10%，將對國內養豬帶來極大擊，中央將及早作好對策和準備，把食安提至最高，風險降至最低。

張麗善說，雲林養豬頭數超過152萬頭，未來面臨美國關稅降低，衝擊相當大，現在美國豬肉成本就已偏低，大概每公斤65元，國產豬成本則約75元，如果3年後又逐步降低至6.3%的話，屆時美國豬肉每公斤成本只剩59.95元，衝擊將會更大。

她說，這三年政府應該要想出如何保障農民權益或彌補成本損失的良策，共同守護豬農，否則現今離牧越來越多，風險也越來越大，包括含萊克多巴胺豬肉也進口，幾年來雲林縣府為確保豬肉食安、防堵非洲豬瘟，費了極大苦心，如何讓無瘦肉精及產業維護的現況持續維持下去，中央政府一定要找出因應措施，否則未來對產業的衝擊將難以想像，她擔心會有更多小豬農撐不住。

她建請政府捍衛本國豬農權益，關稅應繼續維持現有機制；並秉持資訊透明原則，全面落實萊豬進口源頭把關與清楚標示制度，保障消費者知情權與選擇權。同時補助養豬的農產業升級；學校國軍等團膳使用國產豬肉，並加速雲林肉品市場外銷設施改建。

雲林立委張嘉郡也指這次關稅協議，農業部在維護農民權益上可說完全失守，包括花生、稻米和豬肉，呼籲政府應及早提出護農對策。

雲林養豬協會理事長吳英吉也表示，關稅是政府的大政策，小老百姓也無法說什麼，但最重要的是從源頭把關，未來各項豬肉加工產品，包貢丸或香腸等肉器加工品，一定要明確標示豬肉來源，否則大家搶便宜，國產豬成本高一定會吃虧，希望政府多保護養豬產業。

雲林縣長張麗善對於關稅簽定對農產帶來衝擊作出回應，呼籲政府保護農民。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善對於關稅簽定對農產帶來衝擊作出回應，呼籲政府保護農民。記者蔡維斌／攝影
雲林養豬協會理事長吳英吉期待政府為豬肉加工產品嚴格標示和把關。記者蔡維斌／翻攝
雲林養豬協會理事長吳英吉期待政府為豬肉加工產品嚴格標示和把關。記者蔡維斌／翻攝

美國豬肉 雲林 豬農 張麗善 台美關稅

延伸閱讀

雲林縣府協調50間診所春節不打烊 6大醫院加開傳染病特別門診

春節將屆 雲林縣府：豬肉、蔬菜供應充足

後補參加雲林單身聯誼竟娶回嬌妻 張麗善送大電視賀「兩對完婚」

雲林智慧農業救果園不再看天吃飯 無花果損失率降到5%

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。