台美關稅衝擊農業 張麗善：恐有更多小豬農撐不住

針對政府與美國簽定15%關稅並將大舉開放豬牛等農產品進口，養豬大縣的雲林縣長張麗善今天回應指出，報載15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半，即第3年調整至稅率6.3%至10%，將對國內養豬帶來極大擊，中央將及早作好對策和準備，把食安提至最高，風險降至最低。

張麗善說，雲林養豬頭數超過152萬頭，未來面臨美國關稅降低，衝擊相當大，現在美國豬肉成本就已偏低，大概每公斤65元，國產豬成本則約75元，如果3年後又逐步降低至6.3%的話，屆時美國豬肉每公斤成本只剩59.95元，衝擊將會更大。

她說，這三年政府應該要想出如何保障農民權益或彌補成本損失的良策，共同守護豬農，否則現今離牧越來越多，風險也越來越大，包括含萊克多巴胺豬肉也進口，幾年來雲林縣府為確保豬肉食安、防堵非洲豬瘟，費了極大苦心，如何讓無瘦肉精及產業維護的現況持續維持下去，中央政府一定要找出因應措施，否則未來對產業的衝擊將難以想像，她擔心會有更多小豬農撐不住。

她建請政府捍衛本國豬農權益，關稅應繼續維持現有機制；並秉持資訊透明原則，全面落實萊豬進口源頭把關與清楚標示制度，保障消費者知情權與選擇權。同時補助養豬的農產業升級；學校國軍等團膳使用國產豬肉，並加速雲林肉品市場外銷設施改建。

雲林立委張嘉郡也指這次關稅協議，農業部在維護農民權益上可說完全失守，包括花生、稻米和豬肉，呼籲政府應及早提出護農對策。