賴總統將親自領軍「國家經濟戰略指導小組」 推動台灣經濟產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統提出，將成立「國家經濟戰略指導小組」，由賴總統親自擔任召集人，至於具體做法，賴總統說，主要聚焦因應這次對等關稅談判後，必須要解決的一些問題，要趁勢推動台灣經濟產業進一步發展必須要關注的議題，後續的組成及運作都會適時向社會大眾報告。

賴總統提出，未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對處理各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

對於國家經濟戰略指導小組具體運作，賴總統說明，將與行政院由卓榮泰院長領軍的經濟發展小組分工合作。整體運作重點，將聚焦在對等關稅談判後所需解決的問題，以及如何把握契機推動台灣產業持續發展。後續的組成與議題方向，將適時向社會說明。

至於先前進行的產業拜訪之旅，賴清德預告，他和卓榮泰會持續地進行產業關懷之旅，雖然這次談判成果獲得產業界肯定，但如何接觸每一個產業並關心他們目前所面臨的問題，或者是在新局勢如何擴大產業利益，其實都需要政府及業者之間共同合作。

賴清德強調，不會因為談判結束就停止產業關懷之旅，關懷產業是持續性的工作，是他本人和卓榮泰、以及政府相關首長持續不斷的工作。

另外，針對台積電擴大在美投資是否會影響台灣安全，是全球布局還是產業外移。賴總統強調，台灣的國家經濟戰略核心在於「立足台灣、布局全球」。政府持續改善投資環境，並透過國際協定與貿易協定，協助產業走向國際市場。此次關稅談判也是重要契機，目的在於讓台灣產業具備全球競爭力。

賴總統重申，無論是台積電或其他企業，只要研發中心、先進製程及主要產業根基仍在台灣，台灣經濟就能穩定發展。在此基礎上，企業進行海外投資是其經營布局的延伸，政府尊重企業自主決策。此次對外投資規模亦屬企業自主決定的一部分。

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

