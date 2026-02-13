賴總統將親自領軍「國家經濟戰略指導小組」 推動台灣經濟產業

賴總統提出，將成立「國家經濟戰略指導小組」，由賴總統親自擔任召集人，至於具體做法，賴總統說，主要聚焦因應這次對等關稅談判後，必須要解決的一些問題，要趁勢推動台灣經濟產業進一步發展必須要關注的議題，後續的組成及運作都會適時向社會大眾報告。

賴總統提出，未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對處理各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

對於國家經濟戰略指導小組具體運作，賴總統說明，將與行政院由卓榮泰院長領軍的經濟發展小組分工合作。整體運作重點，將聚焦在對等關稅談判後所需解決的問題，以及如何把握契機推動台灣產業持續發展。後續的組成與議題方向，將適時向社會說明。

至於先前進行的產業拜訪之旅，賴清德預告，他和卓榮泰會持續地進行產業關懷之旅，雖然這次談判成果獲得產業界肯定，但如何接觸每一個產業並關心他們目前所面臨的問題，或者是在新局勢如何擴大產業利益，其實都需要政府及業者之間共同合作。

賴清德強調，不會因為談判結束就停止產業關懷之旅，關懷產業是持續性的工作，是他本人和卓榮泰、以及政府相關首長持續不斷的工作。

另外，針對台積電擴大在美投資是否會影響台灣安全，是全球布局還是產業外移。賴總統強調，台灣的國家經濟戰略核心在於「立足台灣、布局全球」。政府持續改善投資環境，並透過國際協定與貿易協定，協助產業走向國際市場。此次關稅談判也是重要契機，目的在於讓台灣產業具備全球競爭力。

賴總統重申，無論是台積電或其他企業，只要研發中心、先進製程及主要產業根基仍在台灣，台灣經濟就能穩定發展。在此基礎上，企業進行海外投資是其經營布局的延伸，政府尊重企業自主決策。此次對外投資規模亦屬企業自主決定的一部分。