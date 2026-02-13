台美對等貿易新局面 黃偉哲：台南多項產業受惠、協助擴大出口

台美兩國簽署對「對等貿易協定(ART)」，除取得對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，台灣輸美產品有2072項免關稅。台南市長黃偉哲表示，感謝賴總統與行政院的團隊，台南市政府已盤點受惠產業，將協助業者與農漁民掌握新商機，擴大優勢產品出口。

黃偉哲指出，此次協定豁免261項農產品與1811項工業產品，其中包括台南輸美的產品，如蝴蝶蘭、火鶴花、台灣鯛、虱目魚、番石榴、毛豆等，市府將全力協助業者，善用輸美關稅較其他國家低的優勢，爭取擴大市場占有率。

此次台南有許多汽車零組件廠商，以及金屬加工產業，這次協定也取得優惠待遇，南市府也將與中央合作，爭取相關輔導與金融支持資源，持續協助中小企業升級轉型，擴大零組件與金屬製品的國際市場的市占率。

民間七大工業團體及農業團體如蘭花協會，肯定台美關稅談判成果，取得與日韓歐等主要競爭對手相近的貿易條件。