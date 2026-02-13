美牛開放絞肉部分內臟 傳統市場：吃就知道

台美完成對等貿易協定，針對美牛美豬議題，台北市傳統市場攤商及消費者說，現在都有清楚標示，不會過度擔心；攤商也說，除了標示之外，光是肉品的口感就會有差異，還是會維持老顧客的喜好，「做出去的自己都不吃，怎麼賣給客人？」

對於台美貿易協定當中美牛等肉品相關議題，行政院表示，此次僅開放絞肉及部分內臟（心肝腎），並維持「四大不變」，包括敏感品項禁令不變，如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等禁止進口。

北市傳統市場餐飲業者及攤販認為，影響不會太大，之前就已經做好好清楚的標示「本土或進口都會寫清楚」。而且會來傳統市場的民眾，對肉質的口感都吃得出來差異，「屠宰的、溫體或泡過水，一吃就分得出來。」

她也說，現在市場都會注重肉類的品質，也會和顧客培養信任感，「市場做出去的自己都不吃，那怎麼賣給客人？」

平時會到傳統市場和量販店購買食材的民眾說，現在都有清楚標示產地來源，購買時會稍微留意之外，美牛本身價格也就會稍微貴些，家裡也不太會購買。

至於美牛開放絞肉及部分內臟，他說，狂牛病的病原體集中的頭、腦、眼睛等也依舊沒有進口，所以也不會擔心，絞肉的部分就是再多留意詢問，「通常也就吃一點，不至於會到過量的程度。」