美牛開放絞肉部分內臟 傳統市場：吃就知道

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
傳統市場攤商表示，肉品來源都會有清楚標示進口或本土。示意圖。記者邱書昱／攝影
傳統市場攤商表示，肉品來源都會有清楚標示進口或本土。示意圖。記者邱書昱／攝影

台美完成對等貿易協定，針對美牛美豬議題，台北市傳統市場攤商及消費者說，現在都有清楚標示，不會過度擔心；攤商也說，除了標示之外，光是肉品的口感就會有差異，還是會維持老顧客的喜好，「做出去的自己都不吃，怎麼賣給客人？」

對於台美貿易協定當中美牛等肉品相關議題，行政院表示，此次僅開放絞肉及部分內臟（心肝腎），並維持「四大不變」，包括敏感品項禁令不變，如頭骨、腦、眼睛、脊髓、機械分離肉或機械回復肉、肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮等禁止進口。

北市傳統市場餐飲業者及攤販認為，影響不會太大，之前就已經做好好清楚的標示「本土或進口都會寫清楚」。而且會來傳統市場的民眾，對肉質的口感都吃得出來差異，「屠宰的、溫體或泡過水，一吃就分得出來。」

她也說，現在市場都會注重肉類的品質，也會和顧客培養信任感，「市場做出去的自己都不吃，那怎麼賣給客人？」

平時會到傳統市場和量販店購買食材的民眾說，現在都有清楚標示產地來源，購買時會稍微留意之外，美牛本身價格也就會稍微貴些，家裡也不太會購買。

至於美牛開放絞肉及部分內臟，他說，狂牛病的病原體集中的頭、腦、眼睛等也依舊沒有進口，所以也不會擔心，絞肉的部分就是再多留意詢問，「通常也就吃一點，不至於會到過量的程度。」

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

