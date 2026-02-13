聽聞台美貿易協定成果太感動 卓榮泰：我一度愣了3秒

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會，會後賴總統特別與國安高層會議成員農業部長陳駿季（左一）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、行政院長卓榮泰（左三）、副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右三）、經濟部長龔明鑫（右二）、衛福部長石崇良（右一）排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協定（ART），行政院長卓榮泰今天說，談判結果維持國家競爭力、深化與友盟合作關係，且強化民主供應鏈戰略夥伴關係；他打趣指出，凌晨接到率團對美談判的行政院副院長鄭麗君電話說明談判成果時，一度愣了3秒，實在太感動。

鄭麗君率領的談判團隊，於美東時間12日與美方就「台美對等貿易協定」達成共識，隨後見證協定簽署。賴清德總統為此召開國安高層會議，並舉行會後記者會，行政院長卓榮泰也列席。

卓榮泰致詞時說，談判結果維持國家競爭力、深化與友盟合作關係，且強化民主供應鏈戰略夥伴關係，納入豁免項目後輸美平均關稅降至12.33%，低於現在各國對美關稅約15%，取得更強大的競爭力，也守住稻米等敏感項目，並爭取蝴蝶蘭、茶葉等產品輸美關稅豁免。

卓榮泰表示，政府不會拋下產業，會主動為農工產業及勞工提出更好的協助，讓產業「轉守為攻」，全力搶占國際市場版圖，把台灣建設成經濟的日不落國；待鄭麗君回國，就會整理談判內容儘速向立法院提出，希望立法院支持，屆時政院將偕部會向各界說明，盼讓國會、產業與民眾都安心，希談判結果，能開啟行政院與立法院雙方合作的新契機。

對於談判達陣，卓榮泰說，台美談判非常艱辛，談判團隊與政府都用超越人生大事的態度因應，也戰戰兢兢的期待發展與結果，因此他今天凌晨接到鄭麗君電話說明談判結果時，一度愣了3秒，因為實在太感動。

