賴總統：加速產業轉型 成立國家經濟戰略指導小組

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統13日表示，面對台美貿易協議新局，政府將從三大面向採取積極作為，加速產業與經濟轉型升級，並宣布總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由賴總統親自擔任召集人，統籌國安團隊與行政院分工合作，推動中長期結構改革。

賴總統指出，首先，台灣在美國主要貿易夥伴中，成功爭取到最大幅度的對等關稅調降及最優惠的232關稅待遇，扭轉長期未與美國簽署自由貿易協定（FTA）所造成的貿易劣勢，並為農業及傳統產業拓展美國市場帶來可觀商機；第二，透過台美貿易談判，台灣在食品安全、工業標準及經貿體制等面向與國際規範接軌，有助提升產業競爭力，並強化產品進軍全球市場的能力。

賴總統說，第三，台灣將在美國推動「台灣模式」，促使我國半導體與資通訊（ICT）產業，與美國人工智慧（AI）產業形成緊密合作，打造具全球競爭力的科技與產業創新體系。賴總統表示，此舉不僅有助維持半導體產業優勢，其外溢效應也將帶動無人機、機器人、衛星、軍工、生技及先進醫療等產業發展；第四，雙方將經濟安全與供應鏈韌性納入合作重點，有助為台灣經濟注入新的成長動能，並提升台灣在全球供應鏈中的關鍵角色。

賴總統說，第五，台美深化經濟戰略夥伴關係，使台灣在「製造業重返美國」的趨勢中扮演重要角色，也有助雙方拓展與第三國合作，進一步強化台灣經濟及供應鏈韌性，支持企業立足台灣、布局全球。

為了掌握台灣美國簽署兩項貿易協議的契機，賴總統強調，政府將從三大面向採取積極作為，加速台灣產業以及經濟轉型升級。首先，政府將提供農工產業強力支持。行政院依《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》已編列930億元，推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並預留200億元特別預算。相關資源將從原本減緩衝擊，調整為協助產業提升競爭優勢、拓展海外市場。

賴總統表示，在農業方面，農業部將擴編韌性預算，設立300億元農安基金，強化產業支持、競爭優勢與外銷基礎；工業方面，經濟部已編列460億元，透過外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款、研發轉型補助及爭取海外訂單等措施，提升產業韌性。對於可能受市場開放影響的汽車整車、供應鏈及保健食品等產業，政府亦將提供配套支援。還有，行政院將邀集相關機關，檢討強化外貿協會功能，全力協助農業、傳統產業以及中小微企業拓銷全球市場。

第二，政府將強化台美經濟安全合作。國安會將推動「國家高科技安全管制專案」，納入AI發展因素，並降低關鍵原物料對中國依賴。同時，參酌美歐制度精進投資審查與供應鏈安全管理，防杜違規轉運與洗產地問題，維護「MIT」品牌信譽，並深化台美在關鍵基礎設施與數位安全領域的合作；第三，政府將有序應對中長期產業結構調整，包括建立出口與內需雙引擎的成長模式、推動「台灣模式」赴美投資形成產業聚落、結合半導體與AI發展、提升能源韌性，以及深化軍工與經濟安全合作。同時也將有效運用資源，促進區域均衡與民生品質提升。

賴總統並表示，台美貿易協議將於雙方完成內部程序後生效，行政院將依《條約締結法》儘速送交立法院審議，包括「對等貿易協定」及「台美投資備忘錄」。他呼籲立法院全力支持，為產業升級與深化台美經貿夥伴關係奠定基礎。

賴總統強調，台美談判成果來自全民共同努力，政府將把握契機，推動台灣邁向更安全、強韌與繁榮的未來。

