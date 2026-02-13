快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

【即時短評】國防支出列台美貿易協定 賴政府配合美方在野擋得住？

聯合報／ 記者高凌雲
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統（中）召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統（中）召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏／攝影

台美簽署對等貿易協定，在經濟與產業影響外，明白昭示著民進黨政府即使有多麼愛台灣，與大部分國家一樣，仍要屈服美國壓力，這是台灣必須面對的難堪現實，賴清德總統今天說，他上任總統時即宣示國防預算要超過GDP3%，早在美國宣布對等關稅之前，跟這次談判沒有關係；肩負談判重責的行政院副院長鄭麗君也說，條文只是載明事實，政府也已負責任地提出國防特別條例送交國會，期待國會支持。

台美對等貿易協定名為「貿易」，卻將白紙黑字將國防占GDP3%寫入關稅協定，對美國做出承諾，同時間美國跨黨派議員致函立法院長韓國瑜呼籲台灣各界支持該項跨年度國防預算，美國對台灣軍購頻頻施加壓力，政府對美國的要求可以說是言聽計從，甚至允許美方對我們的預算編列指指點點，一再要求迫我方增加國防支出，美國這種損人利己的施壓，究竟是損友，或是益友，人們心中自有一把尺。

美國與日本、韓國、北約等，有軍事同盟關係，有正當理由要求對方分擔防務方面財務壓力，美國在1979年為了自己的利益，片面毀棄中美共同防禦條約後，雙方早無正式軍事同盟關係，台灣地位與日、韓、北約不相等，卻被迫承諾華府編列國防支出3%GDP，面對美方政治勒索，民進黨政府高度配合。

台美接下來要面對天文數字的軍事採購問題，要討論如何鞏固台灣自我防衛能力，但美方最新戰略報告透露的弦外之音就是，台灣要自己打自己的仗，我不一定打你該打的仗。這與台灣某些人一廂情願的美軍來援，有很大落差。

軍事裝備採購是客觀需求問題，民進黨政府不採用正規的年度預算編列，改用特別預算編列，規避財政紀律與立法院監督，特別預算這種怪獸極難由國會監督，立法院只有一次審議討論機會，特別預算總額一次通過後，按照年度分許多年編列，立法院對於軍方執行進度與有無舞弊，沒有任何置喙空間。

目前有如國王新衣般的F-16V戰機，特別預算早就通過執行了，飛機一架都沒有交貨，國會無法追究政府疏失，民進黨政府官員也無一人負政治責任。人民欠稅，政府立刻罰，政府執行特別預算不力，浪費人民稅金，沒有人受到追究，美方不交貨賴帳，政府早該交涉，卻只是一味配合美方，不能維護自身買方利益，現在還要繼續提出新的特別預算。

軍購是強化台灣自我防衛之必須，但要符合台灣制海空優需要、價格合理、交貨保證、維護保證，最重要的是不能排擠我們的民生經濟社福預算，台美對等貿易協定是否符合平等對等原則？顯然與其名稱不符，離譜的是連國防支出都列入文本。

美國霸道是漫天蓋地，在野黨立委也無法避免，儘管不情願為民進黨政府執行預算的無能背書，在野黨也只能設法提出因應這筆龐大軍事採購預算的方案，至少要能夠對政府無視執行預算效率的顢頇，採取具體管制，立法院沒有美國國會那種撥款權，至少也要爭取美國賴帳不交貨時，我們能夠停止付款，以及追究政府失職文武官員責任的權利。

台美關稅

