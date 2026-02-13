台美關稅協定 國泰世華首席林啟超：美製車零關稅有兩影響

台美正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（13）日受訪時指出，就整體的談判內容而言，比日韓談得好，針對國人最關注的三大議題，其中美製小客車降至零關稅，他認為，主要有「一正一負」的影響。

林啟超指出，大家最關心的大概有三個議題，首先是美規小客車從原先的進口稅率17.5%降至零關稅，這邊主要有兩個「一正一負」的影響，負面衝擊在於台灣每年國產車輛超過20萬台，將影響企業的產值，尤其背後的相關供應商規模通常不大，也就是中小企業，這部分需要政府協助幫忙因應衝擊。

但另一方面，正面的影響在於，隨著美規小客車進口稅率降至零，也可能衝擊日系、德系進口車，但對於國內消費者而言，可以買到較便宜的車款，是一個正面訊息，將有助於今年台灣GDP的消費。

第二跟第三個則分別是農產品議題。第二個議題針對稻米、大蒜、雞肉、牡蠣等進口關稅維持現狀，而美豬輸入台灣的進口關稅稅率則將自第3年起減半至稅率6.3%~10%，另外，美國牛肉降至零關稅，僅開放絞肉及部分內臟，美國液態乳也降至零關稅。林啟超認為，普遍來講，農產品平均進口關稅稅率勢必往下調。

第三個議題則屬於食安議題，針對美豬美牛產品，萊劑標準將比照國際標準食品法典委員會（Codex）對齊萊劑標準。

整體而言，林啟超認為談判就是「give and take」，由於2025 年台灣對美國貿易順差超過1500億美元 ，「give」在於進口關稅有所下降，尤其又以汽車、保健食品最為明顯，另外，台灣也承諾2025年至2029年內也分別針對能源、航空航太、電網設備等基礎設施擴大採購，雖然與日韓方向一致，但日韓投資美國項目還須經過美國「指定」，整體而言，台灣比日韓談得好。

而「take」包括爭取到半導體232條款最惠國待遇，林啟超指出，台灣出口到美國約有76%產品屬於232條款，換句話說，台灣半導體與資通訊產品都爭取到最優待遇；另外，台美對等貿易協定（ART）正式簽署，納入豁免項目後，台灣輸美平均關稅降至12.33%。林啟超認為，整體來看，「take」是遠遠勝於「give」，對於整個談判結果給予非常正面的看待。

不過，林啟超也強調，最終結果仍須經由交由立法院審議，若能早日拍板定案，讓產業能夠儘早去調整，將會是最好的結果，金融市場也希望不確定性能降至最低。