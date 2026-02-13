快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

台美關稅協定 國泰世華首席林啟超：美製車零關稅有兩影響

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

台美正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（13）日受訪時指出，就整體的談判內容而言，比日韓談得好，針對國人最關注的三大議題，其中美製小客車降至零關稅，他認為，主要有「一正一負」的影響。

林啟超指出，大家最關心的大概有三個議題，首先是美規小客車從原先的進口稅率17.5%降至零關稅，這邊主要有兩個「一正一負」的影響，負面衝擊在於台灣每年國產車輛超過20萬台，將影響企業的產值，尤其背後的相關供應商規模通常不大，也就是中小企業，這部分需要政府協助幫忙因應衝擊。

但另一方面，正面的影響在於，隨著美規小客車進口稅率降至零，也可能衝擊日系、德系進口車，但對於國內消費者而言，可以買到較便宜的車款，是一個正面訊息，將有助於今年台灣GDP的消費。

第二跟第三個則分別是農產品議題。第二個議題針對稻米、大蒜、雞肉、牡蠣等進口關稅維持現狀，而美豬輸入台灣的進口關稅稅率則將自第3年起減半至稅率6.3%~10%，另外，美國牛肉降至零關稅，僅開放絞肉及部分內臟，美國液態乳也降至零關稅。林啟超認為，普遍來講，農產品平均進口關稅稅率勢必往下調。

第三個議題則屬於食安議題，針對美豬美牛產品，萊劑標準將比照國際標準食品法典委員會（Codex）對齊萊劑標準。

整體而言，林啟超認為談判就是「give and take」，由於2025 年台灣對美國貿易順差超過1500億美元 ，「give」在於進口關稅有所下降，尤其又以汽車、保健食品最為明顯，另外，台灣也承諾2025年至2029年內也分別針對能源、航空航太、電網設備等基礎設施擴大採購，雖然與日韓方向一致，但日韓投資美國項目還須經過美國「指定」，整體而言，台灣比日韓談得好。

而「take」包括爭取到半導體232條款最惠國待遇，林啟超指出，台灣出口到美國約有76%產品屬於232條款，換句話說，台灣半導體與資通訊產品都爭取到最優待遇；另外，台美對等貿易協定（ART）正式簽署，納入豁免項目後，台灣輸美平均關稅降至12.33%。林啟超認為，整體來看，「take」是遠遠勝於「give」，對於整個談判結果給予非常正面的看待。

不過，林啟超也強調，最終結果仍須經由交由立法院審議，若能早日拍板定案，讓產業能夠儘早去調整，將會是最好的結果，金融市場也希望不確定性能降至最低。

關稅 美國

延伸閱讀

川普去年起開徵的關稅 有多少是由美國企業與消費者負擔？

逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

台美關稅拍定 陳亭妃肯定：傳產與中小企業有「定心丸」

國產鮮乳銷售萎縮又傳美乳零關稅 酪農「做最壞打算」

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。