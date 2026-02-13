賴總統：台美談判達成六大目標 平均關稅降至12.33%

賴總統13日表示，台美貿易談判已達成六大目標，不僅堅守重要農產品，也成功爭取232條款最優惠待遇。未來將透過雙向投資與對美採購，促進台美貿易平衡、提升經貿互惠合作，並深化台美經貿戰略夥伴關係，進一步促進經濟繁榮與和平穩定。

賴總統今日上午召開國安高層會議，並於會後舉行記者會指出，此次談判為台灣產業及整體經濟爭取到重大利益。

首先，在台灣對美出口方面，成功爭取對等關稅與232關稅最優惠待遇。台灣對等關稅將調降至15%，且不疊加，使台灣與日本、韓國及歐盟等主要競爭對手站在相同起跑點，也消除過去因未簽署自由貿易協定（FTA）而承受較高關稅的不利處境。

同時，台灣爭取到261項農產品及1,811項工業產品，總計2,072項輸美產品豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料、咖啡、火鶴、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果等，使輸美平均關稅由35.78%降至12.33%，顯著提升產業國際競爭力。

賴總統提到，在232條款方面，台灣取得最優惠待遇，包括半導體及其衍生產品，在一定額度內免稅，額度外亦享有優惠；汽車零組件、木材家具及航空零組件等亦適用最優惠待遇。

對應美方優惠關稅，台灣也調整部分美國產品進口關稅，但在糧食安全與工業韌性原則下，成功爭取93項產品維持不降稅或僅部分調降。其中，稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、大蒜、紅豆等27項農產品維持不降稅，相關關稅配額亦未變動；另有15項豬肉產品進口關稅於第三年降至一半，31項農產品則調降至特定稅率。

在工業產品方面，中小貨車、數控臥式車床、機械零件、發電機、低壓設備連接器、電路開關、同軸電纜及配電器具等20項關鍵產品，均維持特定稅率，以確保產業維修與製造能力。

在非關稅措施方面，賴總統表示，政府強調將持續以科學證據為基礎，維護國人健康。牛豬產品萊克多巴胺容許量將維持與國際食品法典委員會（Codex）一致，並保留原產地標示與邊境及後市場查驗機制。校園午餐優先使用國產肉品及基改食品管理規範亦維持不變。

此外，台灣將在「台美21世紀貿易倡議」基礎上，加速與國際接軌，包括智慧財產權、勞動、環保、貿易便捷化及數位貿易等領域，提升經商環境的便利與透明度。在經濟安全方面，台美將強化出口管制、投資審查及防杜洗產地合作，共同建立可信賴且具韌性的供應鏈。

最後，賴總統說，透過「台美投資備忘錄」，雙方將建立雙向投資機制。美方將協助台灣企業赴美取得土地、水電等基礎設施，促進產業聚落形成；同時也將鼓勵美國企業來台投資，引進先進技術，帶動國防科技、人工智慧、半導體及生技等產業發展。

賴總統強調，透過雙向投資與對美採購，可促進台美貿易平衡、深化戰略夥伴關係，並為雙方經濟發展帶來長期穩定動能。