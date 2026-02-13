快訊

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

經典賽／「小country」不被看好 張育成霸氣回應：不在乎國外怎麼說

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

影／台美簽署對等貿易協議 賴清德總統說明決策考量

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會，會後賴總統特別與國安高層會議成員農業部長陳駿季（左一）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、行政院長卓榮泰（左三）、副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右三）、經濟部長龔明鑫（右二）、衛福部長石崇良（右一）排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（左四）今天在總統府進行國安高層會議並舉行記者會，會後賴總統特別與國安高層會議成員農業部長陳駿季（左一）、國安會秘書長吳釗燮（左二）、行政院長卓榮泰（左三）、副總統蕭美琴（右四）、總統府秘書長潘孟安（右三）、經濟部長龔明鑫（右二）、衛福部長石崇良（右一）排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。記者許正宏／攝影

台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴清德表示，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，賴總統將親自擔任召集人，結合行政院院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」；未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對台灣經濟各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

賴總統並呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施；行政院將依條約締結法相關規定，盡速將「對等貿易協定」函送立法院審議，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。

記者會結束後，賴總統特別與國安高層會議成員排排站，一同在媒體記者鏡頭前向民眾拜年，好心情全寫在臉上。

台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影
台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統（圖）今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴總統呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。記者許正宏／攝影

經濟發展 行政院 賴清德 台美關稅

延伸閱讀

軍購條例有道理會通過 柯文哲：不是綠白合是讓台灣往前走

逾千項美國農產品輸台降為零關稅 賴總統曝決策考量

李貞秀立委難保？柯文哲：賴總統若有本事就講「陸配是外國人」

柯文哲：軍購條例有道理當然會通過 不是綠白合而是讓台灣往前走

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。