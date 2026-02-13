影／台美簽署對等貿易協議 賴清德總統說明決策考量

台美簽署對等貿易協議（ART）後，賴清德總統今天在總統府進行國安高層會議，並舉行會後記者會。記者會上賴清德表示，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，賴總統將親自擔任召集人，結合行政院院長卓榮泰領導的「經濟發展委員會」；未來推動台灣經濟發展，將由國安團隊與行政院分工合作，針對台灣經濟各項結構性課題，擬定策略及執行方案，團結朝野、企業界及民間團體力量，共同努力將台灣經濟推升到全新的境界。

賴總統並呼籲，台美貿易協議簽署後，將在雙方完成內部程序後生效實施；行政院將依條約締結法相關規定，盡速將「對等貿易協定」函送立法院審議，包括上個月簽署的「台美投資備忘錄」將一併函送立法院，總統並表示「特別要籲請立法院全力支持並盡快通過」，並舉南韓為例點出延遲的後果。