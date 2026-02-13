美豬、美牛瘦肉精禁令爭議20年 民進黨如何從零檢出轉向國際標準

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台美簽署對等貿易協定，賴政府宣布對進口肉類萊克多巴胺容許量也放寬與國際食品法典委員會的標準一致。回顧牛豬進口爭議歷史，馬英九與蔡英文政府都曾國際壓力下調整進口政策。民進黨也從堅持瘦肉精須「零檢出」到如今主張依循國際標準。（本報資料照片）

台美簽署對等貿易協定，賴政府宣布擴大開放進口美牛絞肉和部分內臟，對萊克多巴胺容許量也放寬與國際食品法典委員會的標準一致。回顧牛豬進口爭議歷史，馬英九與蔡英文政府都曾在台美貿易與國際情勢壓力下調整美牛進口政策。民進黨也從堅持瘦肉精須「零檢出」到如今主張依循國際標準。

禁止進口美牛爭議，最早可追溯至2003年底美國爆發狂牛症病例，當時陳水扁政府因食安風險宣布全面禁止美國牛肉進口。雖然2005年一度恢復進口，但僅2個月後又因美國再爆病例而喊卡。2006年蘇貞昌擔任閣揆時，再度開放美國牛肉進口，但仍因狂牛症疑慮而規定僅限30個月以下小牛並禁止進口帶骨牛肉。

2009年馬政府任內，台美簽訂擴大美牛進口議定書，同意擴大進口美國牛肉，但仍因狂牛症疑慮引發民間反對，當時有質疑聲浪認為，絞肉製程可能混入神經組織，內臟則屬狂牛症變性蛋白高度集中部位，最終立法院通過「食品衛生管理法」修正案，明定禁止美牛的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉和內臟等6個高風險部位進口。

這項禁令歷經十多年，2020年8月，蔡英文前總統宣布開放30個月以上的美牛進口。此次因應對等關稅與美方要求全面開放市場，賴政府更進一步宣布開放牛絞肉及心、肝和腎等部分內臟。

在萊克多巴胺爭議方面，萊克多巴胺可增加動物肌肉，因此被用於飼料添加劑。但因遭質疑人體攝取後可能導致心跳加速、心律不整和心肌缺血等副作用，從1999年起包括美國FDA、澳洲等國陸續宣布禁用萊克多巴胺用於飼料添加劑。

我國在2006年公告禁用萊克多巴胺，2012年馬前總統提出主張允許含萊劑美牛進口，引發民間反彈，行政院提出在「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」的16字原則下，開放含萊克多巴胺的美牛，但排除萊豬進口。民進黨方面則堅持「零檢出」立場。最後通過開放進口牛肉殘留檢測值在0.01ppm以下。

同年，聯合國食品法典委員會Codex在贊成、反對票數相近的情況下表決通過牛、豬肉的萊克多巴胺殘留量為10ppb。

2020年8月，蔡英文前總統宣稱基於Codex的0.01ppm(10ppb)標準，宣布將於2021年元旦開放含萊克多巴胺豬肉進口，面對媒體追問此舉與民進黨原本主張的零檢出是否有雙重標準？蔡前總統表示2012年7月國際標準出爐後，民進黨就調整立場會接受國際標準、科學證據來處理美牛、美豬問題。不過當時引發藍白執政縣市以地方自治條例方式規定瘦肉精零檢出，民間也上街頭抗議蔡政府放寬進口含萊劑美豬。

不過同年底，民進黨便在立法院以人數優勢通過開放含萊劑豬肉、30月齡以上美牛、原產地標示規定及國內禁用瘦肉精等9項行政命令。同時也提出源頭管理、追溯追蹤、標示原產地，校園午餐禁用等多項配套。

