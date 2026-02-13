美台貿易協議曝光 楊瓊瓔：中小企業占逾8成 受傷將危及台灣經濟

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室
國民黨立委楊瓊瓔。圖／楊瓊瓔辦公室

台美貿易談判結果出爐，行政院今也公布協議文本。國民黨立委楊瓊瓔今日表示，必須理性看待談判成果，台灣的中小企業占全體企業數超過8成，一旦受傷則影響整個經濟體的韌性與穩定。

楊瓊瓔指出，這次台美關稅談判，確實談出了一個結果。15%的關稅水準，相較於先前20%還要疊加、甚至可能更高的對等關稅風險，的確是有降低，對談判團隊在艱困條件下所做的努力，她不會否認。但問題從來不只是簡單的「有沒有降」，而是台灣為了換取這個15%，究竟付出了什麼代價。

楊瓊瓔指出，從目前公開的協議內容來看，明顯是以犧牲台灣中小企業與部分經貿主權作為交換，讓台灣在關稅自主權、對美採購承諾，以及投資義務等關鍵面向，做出了實質讓步。這樣的結構設計，未必符合台灣多數生產者的利益，尤其對中小企業而言，長期衝擊恐怕更加明顯。

楊瓊瓔進一步提醒，此次美台對等關稅15%，只是相對於過去不確定風險來看是降低，但放在國際競爭環境中，其實並不算特別低。對於本來毛利就不高、資本規模有限的中小企業來說，關稅壓力依然存在，卻還必須同時承擔採購集中化、產能外移、投資被迫外流的風險，這樣的負擔顯然是不對等的。

楊瓊瓔強調，台灣的中小企業占全體企業數超過8成，也是就業人口的關鍵支柱，一旦這個結構受到傷害，影響的絕不只是單一產業，而是整個經濟體的韌性與穩定。她認為，短期關稅下降所帶來的利益，恐怕難以彌補台灣在稅務自主權與中小企業結構上的犧牲，這不是用一個關稅數字就能輕易交代過去的問題，而是攸關台灣未來十年產業競爭力與經濟安全的重大決策。

楊瓊瓔指出，接下來此協議仍須送交立法院審查。她身為立法院經濟委員會的召集委員，她的責任不是替任何一方背書，而是嚴格把關、逐條檢視、必要時提出修正，並在後續執行過程中持續監督，確保台灣的中小企業不會成為談判下的犧牲者，也確保國家的經貿主權不會被悄悄讓渡。

最後，楊瓊瓔強調，國民黨支持理性、務實的對外談判，但也要提醒執政黨，「有談成，不代表談得好；能不能守住台灣的核心利益，才是真正的關鍵。」

台美關稅 楊瓊瓔

