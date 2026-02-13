台美關稅拍定 陳亭妃肯定：傳產與中小企業有「定心丸」

台美對等貿易協定拍板、確立15%對等關稅新架構，民進黨立委、台南市長參選人陳亭妃表示，談判團隊成功守住台灣與主要競爭國的關稅優勢，讓傳產與中小企業為主的台南有了定心丸，能先穩住接單與市場信心。

但陳亭強調，關稅只是起點，台南必須主動迎戰新局、加速轉型，年後將邀請經濟、農業部長南下座談，直接傾聽中小企業、農漁牧需求，協助在新關稅環境下強化競爭力與外銷布局，帶領台南穩健迎戰國際變局。

陳亭妃指出，台南的產業結構以中小企業、製造供應鏈與傳統產業為主，任何關稅與貿易規則的變動，都會直接反映在訂單、成本與就業上。談判結果底定後，確實降低了企業面對關稅不確定性的壓力，但台南產業接下來仍會面對「轉型升級」與「市場通路」的挑戰，政府與地方必須做好最直接的溝通，讓業者知道政策工具、資源支援與下一步策略在哪裡。

在農漁產方面，陳亭妃強調，台南是農漁重鎮，外銷與內銷都牽動第一線農漁牧的生存與信心。她指出，在外銷部分，台灣蝴蝶蘭外銷美國爭取到零關稅安排，有助穩固外銷優勢；吳郭魚等水產外銷美國雖是15%關稅，但相較競爭國的高關稅條件，仍更具競爭力與市場拓展空間。內銷方面，政府也守住包括台南最大宗的米、牡蠣、文蛤等關鍵品項的既有關稅防線，穩住內銷市場秩序，避免消費市場動盪擴大到產地端。

陳亭妃說，即便談判成果有利，為了避免企業、農漁民、畜牧與酪農產業會因為假訊息而混淆視聽，所以她主張要政府與人民直接對話，才能將未來的競爭優勢與政府堅持力守的防線告訴大家，也可以讓中小企業與農漁牧業可以藉著「危機即是轉機」的概念掌握各個產業「大步向前」的機會，才不會有恐慌與誤判。

陳亭妃表示，年後將邀請經濟、農業部長分別來到到台南，與中小企業、農漁民、畜牧業者、酪農業者等面對面對話，把產業需要的支持、升級方向與外銷策略具體盤點出來，避免錯失任何關鍵時刻。