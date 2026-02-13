台美貿易協定禁強迫勞動產品輸入 綠色和平籲：遠洋漁工納勞基法保障
針對今日台美簽署台美對等貿易協定，勞權保障也有合作共識，勞動部將禁止強迫勞動產品輸入，綠色和平表示肯定，也呼籲立即啟動修法，將遠洋漁工納入勞基法保障，若不從根本廢除遠洋漁業的雙軌勞動體系，台灣的人權形象與漁獲供應鏈仍會被國際放大檢視，經濟部也必須讓「企業盡職調查」法規化，才能從源頭杜絕強迫勞動。
綠色和平表示，勞動部承諾將採認美國「關稅法」第307條標準，禁止強迫勞動產品輸入台灣，並將逐年修法落實包含漁撈產業的移工權益，這是台灣邁向乾淨供應鏈的重要一步，防止血汗產品進口到台灣，也強化台灣產業在國際供應鏈中的誠信地位。
然而，綠色和平提醒，若不從根本廢除遠洋漁業的雙軌勞動體系，台灣的人權形象與漁獲供應鏈仍會被國際放大檢視。
綠色和平海洋專案主任郭珮嫻表示，台灣長年透過漁業署的「境外聘僱」制度，將多數遠洋漁工排除於勞基法之外，形成制度性差別待遇，由此產生的歧視與剝削，讓遠洋漁業長期深陷強迫勞動陰霾，建議勞動部和農業部應立即啟動修法，廢除雙軌制，將遠洋漁工全面納入勞基法保障，由勞動部統一規管，才能徹底解決問題。
除此，綠色和平也指出，要真正落實禁止強迫勞動產品輸入台灣，必須搭配「企業盡職調查」法規化，經濟部應立即啟動立法程序，要求企業對其供應鏈負起檢視勞權與環境權的責任，才能夠從源頭杜絕強迫勞動，避免巨大案和遠洋血汗漁獲再次發生，台灣產業真正擁有永續的國際競爭力。
