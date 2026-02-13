快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

台美貿易協定簽署！一張圖看懂4個受惠產業 當然還有受害者

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
資料來源：台新投顧
資料來源：台新投顧

美台簽署最終版對等貿易協定13日簽訂，對台灣產業的影響有利有弊，馬上來看誰受惠？誰受害？台新投顧分析，此次貿易協定簽訂對台灣產業衝擊有兩大關鍵重點，即成本結構重組與競爭力分歧。進而可以看到餐飲、食品、通路、進口車等四大產業因輸入成本緩解成為受惠產業(Beneficiaries)因輸入型通膨緩解，主因原物料(肉品/奶粉)及成品(進口車)關稅移除，直接提升毛利，而保健食品關稅降至10%。

至於受害產業，則是國產車、上游農畜(酪農/養豬)，因為低價進口品造成「排擠效果」，壓縮國產定價空間，而產生價格錨點下移效應，成為承壓產業(Under Pressure)。

由投顧業者分析可以看出國產車產業是受創最深業別，這點從經濟部日前連續兩天找業者座談可看出端倪。

台美關稅 國產車 進口車

延伸閱讀

影／台美貿易協定開放美牛內臟 黃國昌：民進黨政府食安態度大轉彎

台美對等貿易協定納國防支出　總統指與談判無關、鄭麗君稱載明事實

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

台美貿易協定 禁強迫勞動產品輸入 勞陣：制度到位才有實質權利保障

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

