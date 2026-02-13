台美貿易協定簽署！一張圖看懂4個受惠產業 當然還有受害者
美台簽署最終版對等貿易協定13日簽訂，對台灣產業的影響有利有弊，馬上來看誰受惠？誰受害？台新投顧分析，此次貿易協定簽訂對台灣產業衝擊有兩大關鍵重點，即成本結構重組與競爭力分歧。進而可以看到餐飲、食品、通路、進口車等四大產業因輸入成本緩解成為受惠產業(Beneficiaries)因輸入型通膨緩解，主因原物料(肉品/奶粉)及成品(進口車)關稅移除，直接提升毛利，而保健食品關稅降至10%。
至於受害產業，則是國產車、上游農畜(酪農/養豬)，因為低價進口品造成「排擠效果」，壓縮國產定價空間，而產生價格錨點下移效應，成為承壓產業(Under Pressure)。
由投顧業者分析可以看出國產車產業是受創最深業別，這點從經濟部日前連續兩天找業者座談可看出端倪。
