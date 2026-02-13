台美關稅確定 七大工商團體聯合聲明提兩大訴求

台美於美東時間12日簽署「台美對等關稅協定」（ART），確立對等關稅降至15％不疊加。七大工商團體今（13）日上午發布聯合聲明，提出兩大訴求穩經濟。

中華民國全國工業總會、中華民國工商協進會、中華民國全國中小企業總會、中華民國工業協進會、中華民國工業區廠商聯合總會、台灣區電機電子工業同業公會、臺灣工商企業聯合會等工商團體，針對台美關稅談判取得重大進展，將「對等關稅」成功降至15%，高度肯定政府談判團隊在極為複雜的地緣政治環境下，為產業爭取到與日、韓競爭對手對齊之關稅水準。

然而，面對全球經貿環境政治化及供應鏈重組的劇烈挑戰，為確保國家競爭力與民生穩定，以及建議以人民福祉與國家經濟發展為首要，提出聯合聲明如下：

一、15%關稅與最優惠盟國待遇是產業發展基石，另應借鏡韓國延宕案例，唯有儘速完成國內審查程序，才能將談判結果轉化為產業競爭力。工商團體呼籲並期待在立法院收到行政院議案後，朝野各黨派能夠加速審議，避免延宕給予美方重啟稅率檢視或發起匯率調查之藉口，確保15%優惠稅率不生變數，台灣產業才能更具國際競爭力。

二、針對美製汽車、農產品開放可能造成之產業影響，以及獲致高關稅的其他國家，改出口至台灣引發新的產業衝擊，籲請政府能持續提供產業紓困措施，加大產業輔導力道，並聽取產業意見，協助企業度過危機，在新一輪全球經濟重組中穩健轉型。