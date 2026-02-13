快訊

影／台美貿易協定開放美牛內臟 黃國昌：民進黨政府食安態度大轉彎

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台美貿易協定開放美牛內臟，黃國昌：民進黨政府食安態度大轉彎。記者游明煌／攝影
台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨主席、立委黃國昌今天表示，針對美牛開放絞肉及部分內臟進口，國人食品安全沒有退讓的底線，民進黨政府對於美牛、美豬及內臟的態度從過去到現在，有相當大的變化，至今仍未提出衝擊影響評估，令人憂心。

黃國昌今天到汐止中正市場掃街拜票，媒體詢問，台美對等貿易協定開放牛內臟、牛絞肉等，以及萊克多巴胺比照國際標準，未來在野黨要如何監督食安議題？

黃國昌表示，這次開放涉及農產品、汽車工業等本土產業，所受到衝擊的本土產業規模會相當的大，但很遺憾的是，涉及到這麼大的規模，政府對相關產業還未提出衝擊影響評估，這樣的關稅貿易協定，讓大家非常擔心負面衝擊有多大，以及對勞工就業的影響，這都是在下一個階段國會實質審議時要特定注意的事項。

針對美牛開放絞肉及部分內臟進口，黃國昌表示，站在國人健康安全維護的立場，守護國人食品安全沒有退讓的底線，民進黨政府對於美牛、美豬及內臟的態度從過去到現在，大家很清楚可以看得出來有相當大的變化。

黃國昌並指出，除此之外，更重要的是，我國在美豬關稅調降的情況下，對豬肉市場及豬農的權益的影響，接下來行政部門到立院要負責任說清楚、講明白。

台美貿易協定開放美牛內臟，黃國昌：民進黨政府食安態度大轉彎。記者游明煌／攝影
