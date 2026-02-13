快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

台美對等貿易協定納國防支出 總統指與談判無關、鄭麗君稱載明事實

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏/攝影
台美簽署對等貿易協議，賴清德總統召開國安高層因應會議後舉行記者會向國人說明貿易協議內容。記者許正宏/攝影

台美簽署對等貿易協定，文本中提及「國防支出至少占GDP3%」，賴清德總統指出，他上任總統時即宣示國防預要超過GDP3%，早在美國宣布對等關稅之前，跟這次談判沒有關係；行政院副院長鄭麗君也說，條文只是載明事實，政府也已負責任地提出國防特別條例送交國會，期待國會支持。

台美對等貿易協定（ART）中提到，台灣將自2025年至2029年，對美採購444億美元的液化天然氣及原油，252億美元的電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元的民用航空器及發動機採購，共848億美元。

而關稅談判過程中，各界關注，軍購是否被列入對美採購一環，由於行政院已提出1.25兆國防特別條例草案，加上協定文本又出現「國防支出至少占GDP3%」．媒體關注，貿易協定是否有權力約束國家財政支出比例，後續是否會排擠相關預算。

賴總統指出，他上任總統後便公開宣示，為展現守護國家、維護印太和平穩定決心，必須強化台灣國防力量，要讓國防預算超過GDP的3%，「這樣的宣示是在美國宣布對等關稅之前」，因此，台灣國防預算占比為GDP3%或5%，都跟這次談判無關。

賴總統提到，更何況，台灣今年、2026年的國防預算額度已經GDP的3%，這個事實已經發生。

鄭麗君也在華府記者會中指出，這是賴總統自3月就已對外宣示的事實，展現守護國家決心，早於4月談判之前，條文只是載明事實，政府也負責任提出軍購特別條例草案送交國會，期待國會支持。

國防預算 行政院 貿易協定 賴清德 鄭麗君 台美關稅

延伸閱讀

鄭麗君：會善盡說明台美貿易協定責任 盼立法院為了產業順利通過

鬆綁美豬牛挨批 鄭麗君：依據科學基礎、配套管理不變

台美簽貿易協定怕國會卡關？鄭麗君：不希望發生

爭取美方同意先降稅 鄭麗君：美曾要求我國會通過後才生效

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。