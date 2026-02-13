台美對等貿易協定納國防支出 總統指與談判無關、鄭麗君稱載明事實

台美簽署對等貿易協定，文本中提及「國防支出至少占GDP3%」，賴清德總統指出，他上任總統時即宣示國防預要超過GDP3%，早在美國宣布對等關稅之前，跟這次談判沒有關係；行政院副院長鄭麗君也說，條文只是載明事實，政府也已負責任地提出國防特別條例送交國會，期待國會支持。

台美對等貿易協定（ART）中提到，台灣將自2025年至2029年，對美採購444億美元的液化天然氣及原油，252億美元的電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元的民用航空器及發動機採購，共848億美元。

而關稅談判過程中，各界關注，軍購是否被列入對美採購一環，由於行政院已提出1.25兆國防特別條例草案，加上協定文本又出現「國防支出至少占GDP3%」．媒體關注，貿易協定是否有權力約束國家財政支出比例，後續是否會排擠相關預算。

賴總統指出，他上任總統後便公開宣示，為展現守護國家、維護印太和平穩定決心，必須強化台灣國防力量，要讓國防預算超過GDP的3%，「這樣的宣示是在美國宣布對等關稅之前」，因此，台灣國防預算占比為GDP3%或5%，都跟這次談判無關。

賴總統提到，更何況，台灣今年、2026年的國防預算額度已經GDP的3%，這個事實已經發生。

鄭麗君也在華府記者會中指出，這是賴總統自3月就已對外宣示的事實，展現守護國家決心，早於4月談判之前，條文只是載明事實，政府也負責任提出軍購特別條例草案送交國會，期待國會支持。