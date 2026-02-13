成立300億元農安基金 4大面向支持農業升級 農業部：近期公布補助額度
台美今簽署對等貿易協定(ART)，為掌握農產品外銷美國新優勢、加速全球布局，以及鞏固國產競爭力、保障農業韌性，賴總統宣布成立300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等4大面向，全方位支持農業升級轉型，並針對可能受影響的農產品，提出完整的產業支持措施。
農業部表示，台美對等貿易協定的談判結果，除原先雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，我國更進一步爭取261項農產品銷美豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、火鶴、番石榴、樹薯粉（珍珠奶茶原料）、芋頭、觀賞蛙等重要銷美農產品的對等關稅都降為零，占我國農產品銷美金額的42.1%，業者將可節省2.19億美元的關稅成本，加上取得優於競爭對手國的條件，例如蝴蝶蘭銷美關稅降為零，優於主要競爭對手國荷蘭的15%，將有助於擴大台灣農產品銷美。
農業部指出，本次台美協定我方同意調降部分美國農產品關稅，主要是國內沒有或僅有少量生產的品項，高度仰賴進口，對美國降稅後產業與消費者都將受益，例如小麥（國產自給率0.2%）、牛肉（4.6%）、蘋果（0.7%）、櫻桃（0%）、龍蝦（1%）、堅果（0%）、鱈魚（0%）等。
至於豬肉（國產市占率88.4%）、液態乳（88.6%）、葡萄（64.8%）、柑橘（90%）、花生（75%）等產品，則是國內需求量大，國產具有優勢且市占率高，美國產品主要是與其他進口國競爭。
農業部表示，台美協定談判結果有助於台灣農產品擴大銷美，並提供農業升級轉型，讓消費者更認同國產農產品的機會，為掌握台美協定對農業帶來的新契機，農業部將妥善運用300億元「農安基金」，並於近期公布各項支持措施的補助額度與申請程序，積極輔導農民與業者確保國產競爭優勢及布局全球。
