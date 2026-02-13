快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

成立300億元農安基金 4大面向支持農業升級 農業部：近期公布補助額度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部將成立300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等4大面向，全方位支持農業升級轉型。圖／農業部提供
農業部將成立300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等4大面向，全方位支持農業升級轉型。圖／農業部提供

台美今簽署對等貿易協定(ART)，為掌握農產品外銷美國新優勢、加速全球布局，以及鞏固國產競爭力、保障農業韌性，賴總統宣布成立300億元「農安基金」，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等4大面向，全方位支持農業升級轉型，並針對可能受影響的農產品，提出完整的產業支持措施。

農業部表示，台美對等貿易協定的談判結果，除原先雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，我國更進一步爭取261項農產品銷美豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、火鶴、番石榴、樹薯粉（珍珠奶茶原料）、芋頭、觀賞蛙等重要銷美農產品的對等關稅都降為零，占我國農產品銷美金額的42.1%，業者將可節省2.19億美元的關稅成本，加上取得優於競爭對手國的條件，例如蝴蝶蘭銷美關稅降為零，優於主要競爭對手國荷蘭的15%，將有助於擴大台灣農產品銷美。

農業部指出，本次台美協定我方同意調降部分美國農產品關稅，主要是國內沒有或僅有少量生產的品項，高度仰賴進口，對美國降稅後產業與消費者都將受益，例如小麥（國產自給率0.2%）、牛肉（4.6%）、蘋果（0.7%）、櫻桃（0%）、龍蝦（1%）、堅果（0%）、鱈魚（0%）等。

至於豬肉（國產市占率88.4%）、液態乳（88.6%）、葡萄（64.8%）、柑橘（90%）、花生（75%）等產品，則是國內需求量大，國產具有優勢且市占率高，美國產品主要是與其他進口國競爭。

農業部表示，台美協定談判結果有助於台灣農產品擴大銷美，並提供農業升級轉型，讓消費者更認同國產農產品的機會，為掌握台美協定對農業帶來的新契機，農業部將妥善運用300億元「農安基金」，並於近期公布各項支持措施的補助額度與申請程序，積極輔導農民與業者確保國產競爭優勢及布局全球。

農業部將成立300億元「農安基金」。圖／農業部提供
農業部將成立300億元「農安基金」。圖／農業部提供

農業部 台美關稅

延伸閱讀

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美車0關稅甜甜價夢碎？特斯拉表態「暫不降價」…網：合理呀法規沒過怎降

鄭麗君：會善盡說明台美貿易協定責任 盼立法院為了產業順利通過

蝴蝶蘭銷美0關稅 蘭花協會點名感謝它：進一步強化在美市競爭優勢

相關新聞

台美協定簽了！賴總統宣布成立國家經濟戰略指導小組親督軍

台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德總統召開國安高層會議，並舉行會後記者會。他說，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組...

美台關稅協議曝光 國民黨千字長文、10項疑慮要政府說清楚

針對政府公布台美經貿協定（ART）相關內容，國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞...

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

我方今天已正式與美方達成「台美對等貿易協定」（ART）簽署。勞動部表示，透過本次貿易協定，在勞動權益保障方面，也達成合作...

美台貿易協定不對等 專家憂：且降低台加入其他區域貿易協定談判籌碼

美台簽署最終版對等貿易協定，學者表示，雖然市場開放沒有像自由貿易協定這麼全面，但美國挑的都是台灣高稅率或是美國具有競爭力...

美國液態乳零關稅叩關開放 酪農憂產業鏈受創直呼「雪上加霜」

台美關稅協定完成簽署，農業談判內容掀牌，其中美國液態乳取消關稅，引發國內酪農高度憂慮。業者指出，繼去年紐西蘭牛乳零關稅進...

台美對等關稅簽署給過嗎？柯文哲：重點是要有東西給立法院看

台美對等貿易協定今正式簽署，對美協議內容要送立法院審查後生效。民眾黨創黨主席柯文哲上午表示，賴清德總統呼籲說在野不要擋，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。