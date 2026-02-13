快訊

美牛豬萊劑標準將與國際接軌 消基會：勿為關稅棄守食安

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
台美關稅協定今完成簽署，以往因狂牛症與萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉與內臟，將放寬許可進口。圖為美式賣場販售的美國牛肉，與新聞無關。本報資料照片

台美關稅協定今完成簽署，以往因狂牛症與萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉與內臟，將放寬許可進口；針對萊克多巴胺安全容許量（MRL），也將對齊國際標準，調整現行較國際嚴格的規範。消基會表示，若要放寬標準，應提出完整風險評估與研究證據，避免外界質疑政府「為了降低關稅而棄守食安」。

食藥署說，現行國內牛肉萊劑殘留標準為0.01ppm，與國際食品法典委員會（Codex）相同；豬肉及豬脂肪萊劑殘留標準為0.01ppm，也與Codex一致，但豬腎臟、肝臟我國標準為0.04ppm，比Codex標準0.09ppm更為嚴格。至於即將開放進口的美牛絞肉、內臟，因過去禁止進口，國內尚未訂定萊劑殘留標準，後續將依協定內容重新評估並訂出數值。

消基會董事長鄧惟中表示，政府在參考國際標準時，仍應以國人健康為最高原則。即使國際間有較為寬鬆的容許量，各國仍須依自身研究與風險評估決定是否採行，「不能因為國際怎麼訂，我們就怎麼訂」。

他指出，我國過去之所以訂定較嚴格標準，正是基於國內研究與風險考量，若未來擬調整，也應提出充分的科學證據與調查報告，證明放寬標準或參考國際標準不會影響國人健康。

鄧惟中也強調，政府在推動貿易與關稅談判時，不應讓外界產生為降低關稅而放寬食安把關的疑慮，相關決策應建立在透明的風險評估與專業研究基礎上，清楚向社會說明調整理由與安全依據，才能讓民眾安心與信任，「而不只是為了要讓美國降低關稅」。

